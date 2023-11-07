高殖利率環境 宜逢回布局

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升息循環已來到尾聲，「higher for longer」卻已成為市場的共識，投資人目光的焦點也隨之移往不斷上升的殖利率和中東發生的以巴衝突，造成股債表現短期承壓。中租投顧總經理蘇皓毅表示，儘管美國的縮表持續，但由於全球尚無足以代替的避險資產，美債的地位仍無可取代，投資人逢低加碼的態度無須動搖。另一方面，以巴衝突與俄烏戰爭不同，並不直接涉及農產與原油生產區域。

根據歷史經驗，市場在非經濟面因素面臨修正後，75％機率能有正報酬。整體而言，經濟溫和降溫的大趨勢並未改變，近期的拉回修正皆是逢低布局的好時機。

蘇皓毅進一步說明，預估美國第三季GDP及企業獲利將持續穩定成長，目前處於製造業活動回溫、消費動能仍強的狀況，且年底的消費旺季即將來臨，投資人不應過度看淡美股。儘管美債流動性問題及地緣政治風險可能衝擊市場信心，但皆偏向短期因素，建議逢市場拉回布局，或者運用定期（不）定額或是母子基金進行加碼，則是更穩健的作法。

債市方面，隨著近期殖利率的快速上修，各類型債種皆出現誘人的投資價值，為投資人提供了難得的進場時機。但考量短期的波動風險，建議可多考慮存續期間較短之中短天期債券基金，投資級等債信品質較高的債種。配息型的債券基金一向受投資人喜愛，也是建立現金流的重要工具，中租基金平台觀察到台灣投資人對被動收入的重視，11月起特別推出「樂領金」現金流投資專案，協助投資人輕鬆打造被動收入ATM。

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