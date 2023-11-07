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中式蔬食還能怎麼高檔？台北私廚〈中山對酌〉有一套！

  • 工商時報 姚舜
〈翡翠福袋〉底層是蒸蛋並以綠色菠菜蓉點綴，主角是生春捲皮包裹豌豆仁、洋地瓜、杏鮑菇與北菇拌炒作餡，口感層次豐富。圖／姚舜
〈翡翠福袋〉底層是蒸蛋並以綠色菠菜蓉點綴，主角是生春捲皮包裹豌豆仁、洋地瓜、杏鮑菇與北菇拌炒作餡，口感層次豐富。圖／姚舜

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〈炸晚香玉筍〉是是採日式炸天婦羅做法，將雲林的晚香玉筍沾上麵衣後油炸，風味與口感皆吸引人。圖／姚舜
〈炸晚香玉筍〉是是採日式炸天婦羅做法，將雲林的晚香玉筍沾上麵衣後油炸，風味與口感皆吸引人。圖／姚舜
〈桂花釀紅棗〉是以苗栗公館紅棗以桂花蜜浸漬4小時後再蒸熟，並搭配苗栗獅潭的野生桂花上菜。圖／姚舜
〈桂花釀紅棗〉是以苗栗公館紅棗以桂花蜜浸漬4小時後再蒸熟，並搭配苗栗獅潭的野生桂花上菜。圖／姚舜

洞察吃蔬食已蔚為「食尚」，且坊間迄今未見有高檔私廚餐廳推出全套或整桌蔬食菜單以饗食饕，開在台北市晴光商圈農安街上65年老宅一樓的私廚餐廳〈中山對酌〉，以「淺嚐」為主題推出冬季蔬食套餐，既擅找食材、又很會開菜單的餐廳總監Kelly，認真做功課、採購引進了台灣在地小農生產的優質蔬果，以及不少「名門食材」，並與主廚邱涵乾討論設計，以最適合烹調方式作菜，且堅持食材以「原形」呈現，拒用加工或再製食品入饌，因烹調到位、菜餚風味與口感皆很誘人，主題雖叫「淺嚐」，實則很難讓人「即止」。

這二年，台北都會私廚餐廳甚夯，這類餐廳雖原是「常民私房菜餐廳」，因店小、難訂、價位高，加上網路吹捧，已蔚為另類「高檔」、「頂級」餐廳。

不少資深食饕認為，私宅或私廚餐廳，若欲與「高檔」、甚至「頂級」畫上等號。則菜單就「不能只有一套」，經營者與廚師得具備「隨時可以換菜的能力」，或依客人需求客製化，或配合季節時序轉換定期推陳出新。若從年初到年末，都「一套到底」，則難保客人不會吃膩。

〈鹽焗白果 〉是將台灣的銀杏鹽焗，品嘗銀杏純粹的味道。圖／姚舜
〈鹽焗白果 〉是將台灣的銀杏鹽焗，品嘗銀杏純粹的味道。圖／姚舜
〈五穀豐收〉是將栗子地瓜、奶芋、日本花生、菱角與南瓜蒸熟，供客人享受「單純而美好的味道」。圖／姚舜
〈五穀豐收〉是將栗子地瓜、奶芋、日本花生、菱角與南瓜蒸熟，供客人享受「單純而美好的味道」。圖／姚舜
〈精力蔬菜湯〉與紅蘿蔔、牛蒡、玉米、高麗菜、馬鈴薯、水梨先蒸過，再與腰果一起煮成湯，利用腰果釋出的油脂與蛋白質提提味增香。圖／姚舜
〈精力蔬菜湯〉與紅蘿蔔、牛蒡、玉米、高麗菜、馬鈴薯、水梨先蒸過，再與腰果一起煮成湯，利用腰果釋出的油脂與蛋白質提提味增香。圖／姚舜
〈紅燒菌菇煲〉是以港式煲仔菜做法料理新社、埔里、竹山、溪州的鴻喜菇、美白菇、鮑魚菇、羊肚菌、猴頭菇與蘑菇。圖／姚舜
〈紅燒菌菇煲〉是以港式煲仔菜做法料理新社、埔里、竹山、溪州的鴻喜菇、美白菇、鮑魚菇、羊肚菌、猴頭菇與蘑菇。圖／姚舜

開在台北市在中山區睛光商圈的〈中山對酌〉，是會經常推出新菜單的中菜私廚餐廳。

根據統計，台灣蔬食人口已逾660萬人，CNN也將台北評選為「十大素食友善城市」之一。眼見商機龐大，各國有品牌的「植物肉」、「未來肉」相繼來台搶市，從連鎖超商、超市到連鎖速食、連鎖咖啡，及零售食品大小廠均分別推出素／蔬食產品爭取商機。

是的，「食蔬」，已不僅是一種「食尚品味」，對奉行者而言，更是一種「生活態度」、一種「生活主張」、「生活哲學」，甚至是一種「主義」。眼見趨勢所及，市場上已大量出現以不同服務型態，以及不同菜系、菜式的蔬食餐廳在市場崛起，並以不同訴求爭取市場青睞與認同。

〈中山對酌〉堪稱是市場第一個推出蔬食菜單的私廚。餐廳總監Kelly說，為了本季推出的蔬食菜單，餐廳選用了很多台灣在地小農生產的優質蔬果。為了「讓食物說話」，菜單上的菜色沒有強烈的調味或太多複雜的烹飪技巧，希望客人在品嘗時能夠更專注於食物天然的本味，細嚼慢嚥、「單純而美好」的感受食材特色。

關於味道，〈中山對酌〉這回首次推出的蔬食套餐，Kelly和邱涵乾除費心「找食材」、「用好食材做出好味道」外，為避免菜餚中味道太寡、太單調、太無趣，也「找方法」、跨菜系的進行風味組合與「堆疊」，為菜餚風味與口感創造豐富層次。甚至用未曾想過、做過的做法「變出一道蔬食菜餚」，在舌尖味 蕾傳遞「前所未有的味覺體驗」。也因為「從沒想過可以這樣做」，也「從不知道這麼好吃」，故而讓人驚艷。

例如〈炸晚香玉筍〉，是採用日式高檔炸天婦羅做法，主廚將帶著花苞、口感鮮嫩細緻且含汁的雲林晚香玉筍沾上麵衣後油炸，入口其嫩度較精挑細選的蘆筍或芥藍菜梗更「幼秀」，食後難忘。

〈木須豆腐花〉上桌時很有儀式感，這「鹹豆花」是以配嘉義十甲農場的有機黃豆做出的豆腐腦為主角，搭配用滑菇、金針菇和木耳熬製羹湯呈現。

〈翡翠福袋〉結合中、日料理作法演繹精緻蔬食港點，底層是蒸蛋並以綠色菠菜蓉點綴，主角是生春捲皮包裹豌豆仁、洋地瓜、杏鮑菇與北菇拌炒作餡，口感層次豐富。〈蟲草花腐皮捲〉是以腐皮捲包裹蟲草花、金針菇，以及苗栗銀芽與香菇絲作餡，然後油炸，也是精緻蔬食港點。

〈辣炒天貝〉是以天然發酵黃豆製成的「天貝」，切丁後與筍丁、四季豆丁一起用印尼醬、椰糖、蒜頭、青辣椒爆炒，品嘗時可搭配美生菜享用。〈梅干菜拌麵〉的梅菜醬是以苗栗公館小農自製發酵的梅乾菜，與蒜頭、香菇、辣椒切碎後炒成，鹹香辣中帶有甘甜。拌麵時配著花生碎、芽菜、辣油、鎮江醋與特製甜醬油，風味與口感極佳。

「隱藏版」菜式〈天香小炒〉，是以臭豆腐條、芋頭條油炸後，與芹菜條、菜圃條、蒜苗大火快炒成菜，帶著「天香」與鑊氣上桌。

〈紅燒菌菇煲〉是以港式煲仔菜做法料理新社、埔里、竹山、溪州的鴻喜菇、美白菇、鮑魚菇、羊肚菌、猴頭菇與蘑菇，「明明是素食，卻有葷香」，且開胃下飯。

〈木須豆腐花〉出菜時頗有儀式感。圖／姚舜
〈木須豆腐花〉出菜時頗有儀式感。圖／姚舜
〈木須豆腐花〉的羹湯是用滑菇、金針菇和木耳熬製。圖／姚舜
〈木須豆腐花〉的羹湯是用滑菇、金針菇和木耳熬製。圖／姚舜
〈木須豆腐花〉的豆腐是以配嘉義十甲農場的有機黃豆做出的豆腐腦為主角。圖／姚舜
〈木須豆腐花〉的豆腐是以配嘉義十甲農場的有機黃豆做出的豆腐腦為主角。圖／姚舜
〈清炒菠菜〉的菜葉柔嫩細滑。圖／姚舜
〈清炒菠菜〉的菜葉柔嫩細滑。圖／姚舜
〈蟲草花腐皮捲〉是以腐皮捲包裹蟲草花、金針菇，以及苗栗銀芽與香菇絲作餡，然後油炸。圖／姚舜
〈蟲草花腐皮捲〉是以腐皮捲包裹蟲草花、金針菇，以及苗栗銀芽與香菇絲作餡，然後油炸。圖／姚舜
〈辣炒天貝〉是以天然發酵黃豆製成的「天貝」，切丁後與筍丁、四季豆丁一起用印尼醬、椰糖、蒜頭、青辣椒爆炒，品嘗時可搭配美生菜享用。圖／姚舜
〈辣炒天貝〉是以天然發酵黃豆製成的「天貝」，切丁後與筍丁、四季豆丁一起用印尼醬、椰糖、蒜頭、青辣椒爆炒，品嘗時可搭配美生菜享用。圖／姚舜
〈梅干菜拌麵〉的主要調味醬有自製梅菜醬，以及花生碎、芽菜、辣油、鎮江醋與特製甜醬油。圖／姚舜
〈梅干菜拌麵〉的主要調味醬有自製梅菜醬，以及花生碎、芽菜、辣油、鎮江醋與特製甜醬油。圖／姚舜
〈梅干菜拌麵〉的梅菜醬是以苗栗公館小農自製發酵的梅乾菜，與蒜頭、香菇、辣椒切碎後炒成，鹹香辣中帶有甘甜。 圖／姚舜
〈梅干菜拌麵〉的梅菜醬是以苗栗公館小農自製發酵的梅乾菜，與蒜頭、香菇、辣椒切碎後炒成，鹹香辣中帶有甘甜。 圖／姚舜
「隱藏版」菜式〈天香小炒〉，是以臭豆腐條、芋頭條油炸後，與芹菜條、菜圃條、蒜苗大火快炒成菜，帶著「天香」與鑊氣上桌。 圖／姚舜
「隱藏版」菜式〈天香小炒〉，是以臭豆腐條、芋頭條油炸後，與芹菜條、菜圃條、蒜苗大火快炒成菜，帶著「天香」與鑊氣上桌。 圖／姚舜
甜點〈炸芝麻球〉，切開後會「流心」。 圖／姚舜
甜點〈炸芝麻球〉，切開後會「流心」。 圖／姚舜
〈蟲草首烏清湯〉是以巴西蘑菇、乾香菇、高麗菜，以及苗栗公館的何首烏片、枸杞、冬蟲夏草等乾貨入湯。 圖／姚舜
〈蟲草首烏清湯〉是以巴西蘑菇、乾香菇、高麗菜，以及苗栗公館的何首烏片、枸杞、冬蟲夏草等乾貨入湯。 圖／姚舜
開胃小食有〈柚香甜菜根〉、〈涼拌蕪菁〉、〈琥珀核桃〉、〈紫蘇番茄〉、〈油脆花生〉、〈糟滷毛豆〉，以及〈紅心果〉和〈梅菜醬〉。 圖／姚舜
開胃小食有〈柚香甜菜根〉、〈涼拌蕪菁〉、〈琥珀核桃〉、〈紫蘇番茄〉、〈油脆花生〉、〈糟滷毛豆〉，以及〈紅心果〉和〈梅菜醬〉。 圖／姚舜
甜湯〈桂圓燉官燕〉是以桂圓及紅糖熬煮湯底，並加入自家發的特級官燕。 圖／姚舜
甜湯〈桂圓燉官燕〉是以桂圓及紅糖熬煮湯底，並加入自家發的特級官燕。 圖／姚舜
台北私廚〈中山對酌〉以「淺嚐」為主題推出冬季蔬食菜單，選用了台灣在地小農生產的優質蔬果入饌。 圖／姚舜
台北私廚〈中山對酌〉以「淺嚐」為主題推出冬季蔬食菜單，選用了台灣在地小農生產的優質蔬果入饌。 圖／姚舜
除根莖葉菜外，〈中山對酌〉冬季蔬食菜單的菜色也用了許多芽菜苗入菜。 圖／姚舜
除根莖葉菜外，〈中山對酌〉冬季蔬食菜單的菜色也用了許多芽菜苗入菜。 圖／姚舜
開在台北農安街上65年老宅一樓的〈中山對酌〉，裝潢陳設簡約乾淨，僅放兩張中式圓桌，每桌接待十位客人。 圖／姚舜
開在台北農安街上65年老宅一樓的〈中山對酌〉，裝潢陳設簡約乾淨，僅放兩張中式圓桌，每桌接待十位客人。 圖／姚舜
〈中山對酌〉主廚邱涵乾曾在多家五星飯店中餐廳歷練，粵菜、川揚與江浙菜皆有涉獵。 圖／姚舜
〈中山對酌〉主廚邱涵乾曾在多家五星飯店中餐廳歷練，粵菜、川揚與江浙菜皆有涉獵。 圖／姚舜
  • 中山對酌
  • 地址：台北市中山區農安街31之2號
  • 電話：02-2597-0720

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