家庭理財暨世代退休大調查 各世代異中有同

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全球劇烈通膨，以貿易為主的台灣同樣深受影響，不穩定的經濟情勢連帶影響家庭理財與退休規畫。中國信託商業銀行公布「2023臺灣家庭理財暨世代退休大調查」，結果顯示在通膨壓力下，高達65%受訪者憂心退休金不足，近四成受訪者考慮退休後繼續工作，偏好的理財工具選擇，指數股票型基金（Exchange Traded Fund, ETF）已超越保險。

中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠表示，歷經高通膨影響購買力、升息促使貸款壓力增加等挑戰，65%受訪者擔心通膨影響退休準備，但是近三成民眾不知道該如何進行整體理財規畫。每四人就有一人明顯感受入不敷出，其中又以30歲至40歲感受最為強烈，致使超過八成受訪者會積極進行理財規畫，以滿足退休、財富累積及醫療需求三大目的。

調查發現30、40、50、60世代最擔先的都是通膨吃掉退休準備，而除了經濟負擔最大，上有老，下有小的40世代第二煩惱的是每月入不敷出，其餘世代第二煩惱的都是不知道如何進行整體財務規畫。顯見即便國內投資的金融商品種類繁多，如股票、債券、定存、保險等，民眾仍無法有效掌握其金融商品特性與資產配置比例。

中國信託商業銀行建議，30世代首重財富累積，投資盡量避免受短期市場波動影響而虎頭蛇尾。除了設定目標並定期定額方式投入具抵禦通膨的金融工具，可藉由基礎醫療險做為保障基底，轉嫁風險。40世代因上有老、下有小，處於開銷急劇增加階段，應選擇合適工具或透過智能理財工具累積家庭財富；此外，逐步堆疊壽險保障，幫自己和家人建築醫療防護網，避免突發性或大額的醫療支出中斷家庭經濟來源。

50世代開始被迫面對退休規畫，應及早檢視面對各種需求缺口，以目標並進、專款專用方式加碼退休準備；醫療保障部分則建議轉嫁老後常見高額自費醫療項目。

60世代主動收入減少，大多傾向較保守的理財工具，建議選擇能長久抵禦通膨，且具永續金流的金融工具，增加財務安全感；實支實付險與失能險可支應老後醫療照顧開銷；此外，為避免資金挪用風險，善用新的金融工具，例如信託可以做到「專款專用」，滿足照顧自己與家人，或是傳承需求。

另外，選擇傳承規畫的僅有13%的，以國內的經濟發展階段，這部分仍有許多空間，且部分金融商品可以同時兼顧多種理財目的，建議透過金融機構的專業人員協助，依自身需求尋求解決方案。

中國信託商業銀行以客戶需求為核心，提供全方位的金融產品與服務，推出多項智能理財工具，滿足各世代的理財需求，未來將秉持「守護、智能、友善」精神，提供全方位的金融智能產品與服務，結合科技從客戶角度出發，落實普惠金融，打造有溫度的金融服務，以因應各世代的理財需求。