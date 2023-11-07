11／07盤前》Q3 EPS驚艷 這檔轉機股加分

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台股今（11/07）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.聯發科6日重磅發布最新旗艦級手機晶片-天璣9300，為業界首創全大核CPU架構，並由台積電第三代4奈米製程助攻，效能顯著提升，降低50％以上功耗。聯發科總經理陳冠州表示，獨特的全大核CPU結合新一代APU、GPU、ISP以及聯發科獨家先進技術，將超越同業競品表現；首款採天璣9300晶片的智慧手機將於2023年底上市。

2.卜蜂（1215）在傳統旺季挹注下，第三季EPS達2.2元，改寫單季獲利新高紀錄；累計前三季營收219.5億元創同期新高，稅後純益16.72億元，每股純益5.67元。

3.再生晶圓暨鑽石碟大廠中砂6日舉辦法說會，發言人李偉彰副總指出，公司於研發階段便與客戶共同投入研發，過往持續擴增實驗室規模，於客戶先進製程逐漸斬獲成效，於3奈米製程已經獲得7成之市占，彎道超車美國競爭對手。

李偉彰強調，未來在2奈米甚至更先進製程，皆不會落下；伴隨線徑微縮極致的追求，耗材使用壽命只會愈來愈短，對耗材供應係一大利多。

4.市場解讀美國升息恐已告終，美元指數回落，外資猛烈回頭，激勵台股大反攻，新台幣早盤更一舉收復32.1元價位，但央行尾盤進場調節，升幅收斂，終場收在32.143元，為近一個月新高，單日飆升1.6角，連三個交易日收高，總成交量15.01億美元，其中外資進來逾8億美元。

5.摩根大通證券加入升評功率放大器（PA）領頭羊穩懋行列，是短時間內第五家終結悲觀看法的大型研究機構，搭配全新、宏捷科業績揚升，多頭派內外資在PA前景論戰中逐漸取得上風，帶動PA三雄走勢整齊，為台股反攻亮點。

6.全家（5903）受惠展店效益，本業帶動轉投資物流與全家國際餐飲獲利挹注，第三季財報獲利亮眼；合併營收為262.81億元、年增9.45％，稅後純益5.53億，歸屬母公司淨利5.27億，年增2.9％，累計前三季合併營收741億，年增10.31％，稅後純益12.28億、年增18.5％，每股純益5.5元，優於去年同期。

7.資訊服務廠邁達特（6112）前三季每股稅後純益2.75元，創十年新高紀錄。展望未來，將進軍北美AI前期開發的設備市場，台灣方面則是看好雲端業務2024年的成長力道。

8.投資人對於美國聯邦準備理事會（Fed）即將完成升息循環的期盼，提振市場對美國經濟軟著陸的信心，美國股市6日大多小幅收漲。

道瓊工業指數小漲34.54點或0.10%，收34095.86點。標準普爾指數小升7.64點或0.18%，收4365.98點。那斯達克指數小漲40.50點或0.30%，收13518.78點。費城半導體指數小跌9.67點或0.28%，收3444.89點。

9.美光台中四廠6日宣布落成啟用，搶攻AI及邊緣運算商機。美光總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra ）指出，美光是全球數一數二的半導體公司，既是台灣最大的外商投資者，也是最大外資雇主之一，在台投資金額已達300億美元，他特別感謝台灣政府及台灣蓬勃半導體生態系力挺美光在台走過近30年。

近來AI創新風起雲湧，需要大量記憶體及頻寬，與資料處理相關的需求尤其殷切，梅羅特拉預期，記憶體將在AI浪潮中繼續扮演要角。

10.美國升息告尾聲激勵美股大漲，大陸刺激政策陸續出台，跌深的陸港股市強彈，台股也過五關斬六將，與各國股價指數、科技、高息、債券等主題連動的ETF6日也全面帶量大漲，包括富邦恒生國企正2、中信中國50正2各有4.12％與5.7％的漲幅。法人一致看好年底全球股市多頭行情列車啟動。

11.受惠高教機勇鷹號交機增加，加上本業營運轉強，漢翔（2634）營運衝鋒，前三季合併營收294.59億元、年增38.41％，因營業利益年增1.03倍，推升稅後純益19.57億元、年增42.46％，EPS達2.08元，高於去年同期的1.46元，營收獲利均創上市以來新高。

12.朋億*（6613）受惠半導體產業客戶維持設備拉貨進度，同時在訂單認列結構優化及成本費用管控得等兩大正面效益挹注下，累計前三季稅後純益7.05億元，年增13.06％，更是逼近去年全年水準，累計前三季每股稅後純益達10.26元，年增11.76％。

13.緯穎（6669）今年以來受到雲端服務產業進行庫存盤整、客戶資本支出調整的影響陸續發酵，連兩季營收、獲利年、季雙減，累計前三季每股稅後純益48.78元，較去年同期58.48元明顯收斂。不過，緯穎為因應後續營運需求，持續進行擴產，6日並宣布將以逾62億元、於台南南科再租地建置新廠。

14.臻鼎-KY（4958）公布第三季財報，大客戶拉貨潮推升第三季營收大幅成長之下，臻鼎第三季轉虧為盈，雙率較前一季度也大幅提升，單季稅後純益達22.7億元，每股稅後純益2.4元，單季獲利已逾上半年，累計臻鼎今年前三季每股稅後純益達2.84元，臻鼎預期，本季營運可望雙位數成長。

15.美國聯準會（Fed）主席鮑爾釋出非鷹派說法且美財政部發債額度減少，帶動台北股匯市強勢反轉上揚，法人表示，台股6日「四喜臨門」迎年底：成交量為近11個交易日最高、年底作帳行情展開、人氣指標11千金再現、新台幣匯率快見31字頭。

16.IC通路商受惠於庫存水位急降、急單湧入、新台幣貶值等利多，第三季財報預計將繳出亮眼成績單，考量IC通路商獲利穩健、低本益比、殖利率不俗及2024年營運復甦等四優勢，獲得高股息ETF等投信法人青睞，多檔IC通路股今年股價驚驚漲，尤以文曄（3036）受惠併購案，股價今年漲超過1.2倍、達120.95％。

IC通路商業者庫存水位快速驟降，再加上下半年受惠於NB、PC傳統旺季的急單湧入及智慧機復甦，激勵IC通路大聯大、文曄、至上、崇越、豐藝、威健的第三季合併營收均呈現季增，其中以文曄季增42.40％表現強勁。

17.美光HBM3E（高頻寬記憶體）明年第一季在台量產，將搶攻輝達（NVIDIA）人工智慧超級電腦DGX GH200商機，美光總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，台中四廠將整合先進探測與封裝測試功能，以量產HBM3E及其他產品，未來十年將創造數百個新的工作機會。

18.新日興（3376）6日參加券商舉辦法說會，法人關注新日興是否有機會承接陸系折疊手機軸承訂單？新日興回應，折疊手機處於成長趨勢，只要有適合的案子都會爭取，從公司過去承接美系消費性品牌訂單的經驗，新日興認為，只要切入折疊手機軸承供應鏈，有信心在資本支出、良率、成本管控上優於同業。

19.台股6日多頭重振旗鼓、價量齊揚，高價千金股族群展翅高飛全部收紅，股王世芯-KY以2,955元大漲100元作收，蓄勢攻3,000元；譜瑞-KY及材料-KY雙雙回神，股價再度攻堅，台股重拾11千金。

投資專家看高價股，具有高獲利、高每股獲利（EPS）、高成長「三高」特性；產業來看，以矽智財（IP）股及泛伺服器股為主；另11檔千金股中，國外註冊登記的KY股占四檔，也與高獲利高成長，產業趨勢站在浪頭、表現卓越有關。

20.過去一年以來，亞馬遜、谷歌與微軟砸下數十億美元投資人工智慧（AI）新創公司，同時也向這些企業收取同等規模的雲端平台使用費。這三大公司既是AI新創企業的最大金主，也最直接的受益者，顯示AI熱潮紅利持續流向最具實力的科技巨擘。

若AI新創企業取得成功，這些科技巨頭持有的股份價值勢必飆漲。就算這些AI公司後來失敗收場，他們也能將雲端營收轉化為收入。

21.兆利（3548）應主管機關要求公告9月自結損益，單月每股稅後純益1.16元，年減7％。

依照兆利公告的7、8、9月單月自結損益，該公司第三季稅後純益約2.27億元，每股稅後純益3.77元，已逾上半年獲利，累計前三季EPS達5.87元，同時兆利第三季EPS自結數超越富世達的3.27元。

22.材料-KY（4763）因絲束、醋片需求持續強勁，加上新產、漲價效益發揮，10月營收12.42億元，月增2％、年增201％，連續十個月營收創新高；累計前十月營收84.31億元，年增144％。

材料-KY表示，因應絲束需求與營運成長，預計明年完成8,000噸的絲束產能擴增，2025年完成3萬噸的醋片產能擴增，蓄積業績成長動能。

23.榮成（1909）受惠大陸工紙業V型反轉，漲價效應帶動營運「月」來愈好，繼9月稅前轉盈後，6日公布自結10月合併稅前盈餘達1.19億元，為今年單月獲利首度破億元，且較9月獲利跳增4倍，每股稅前盈餘0.09元。

24.韓國政府再度實施禁空令，自6日起禁止股票放空直到2024年6月為止，確保散戶與法人在公平競爭環境下進行交易。韓股6日噴漲5.66％，創2020年3月以來最大單日漲幅，表現在亞股裡稱霸，韓元也大幅升值。

25.宇隆（2233）第三季合併營收8.98億元，季增12.93％、年增4.39％，稅後純益1.55億元、年減7.32％，EPS達2.58元。累計前三季合併營收24.73億元、年減5.26％，稅後純益3.88億元、年減25.11％，EPS達6.44元。

26.中鋼（2002）為挽救低迷的股價，3日宣布將實施庫藏股，6日首日果然帶起買氣，尤其前段時間把中鋼當提款機的外資更大舉回補，單日買進逾1萬張，自營商連4日買超，使中鋼股價重新站回25元。

27.中國外交部宣布，甫出任中共中央金融委員會辦公室主任、中央金融工作委員會書記的中國國務院副總理何立峰，將於8日到12日訪問美國。預計將和美國財政部長葉倫於9日～10日舉行兩日會晤，進一步深化兩國的經濟互動。

28.大陸近期持續推出提振經濟政策，國家安全部上周還對市場做空行為發聲警告，加上美債殖利率與美元快速下跌的背景下，大陸股匯出現久違的強彈行情。A股三大指數6日全面大漲，創業板指狂飆3％以上，人民幣兌美元在岸價也一大幅反彈近400個基點重回7.27元區間，創近兩個月新高。

29.五福旅行社（2745）受惠疫後觀光旅遊市場持續升溫，加上暑假為傳統旅遊旺季、郵輪與秋季賞楓行程熱賣挹注，第三季營收15億元、年增3,184％，稅後純益0.79億元、EPS達2.34元，創單季EPS新高。

五福前三季營收33.91億元、年增逾32倍，稅後純益1.85億元、較去年由虧轉盈，EPS達5.52元，獲利創股票上櫃以來新高。

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30.TPK-KY宸鴻（3673）第三季合併營收180.5億元，稅後純益7,200萬元，每股稅後純益約0.18元。展望第四季，宸鴻表示，今年第四季不像過去那麼旺，不過平板電腦需求有所增長，預估第四季營收相比第三季約有個位數季增幅度。

31.台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」，第三季景氣指標分數為46.62，燈號轉綠，較第二季景氣指標分數39.74增加，脫離低迷回穩，預測未來三個季度（第四季至明年第二季）房市景氣在剛需撐盤、內需溫和下，仍為穩健的綠燈。

32.年度最大觀光展銷盛會「2023 ITF台北國際旅展」6日閉幕，主辦單位台灣觀光協會統計，四天展期共吸引34萬4,475人次入場，較去年成長76.3％，已達2019年的9成。由於疫後國際航班陸續恢復，國人瘋出國，今年ITF參展旅行社與航空公司業績成長幅度優於觀光飯店。

33.新加坡最大銀行星展集團（DBS）表示，受惠於高利率環境帶動利息收入大幅增加，第三季獲利不僅擊敗市場預期，營收更是締造歷史新高。

34.市場波動時，更多資金採定期定額投入。據證交所公布9月定期定額交易戶數，成立一年以上的高股息ETF中，國泰永續高股息ETF已破20萬戶，元大高股息也達19.8萬戶，據MoneyDJ統計至10月底，二檔基金若投資人定期定額投資堅持三年，都可賺逾2成。

35.貨代雙雄台驊、中菲行看海空貨運市場，台驊董座顏益財6日形容，今、明兩年市況是「煙硝四起、充滿變數」，地緣政治影響是否擴大為主要變數，若俄烏戰爭告一段落，災後重建對貿易需求大將是一大利多。（中性看待）

36.雙11本周登場，電商及銀行都已摩拳擦掌準備迎客，據銀行分析，民眾最愛趁雙11促銷搶買家電、手機，由於刷卡金額較大，各銀行也紛紛與特定電商或品牌合作，以「高回饋率」搶客，今年回饋率10％起跳，最高打出45％。

富邦媒、網家、東森購物、蝦皮、Coupang、Yahoo購物、樂天、LINE購物等主流電商全面備戰，力拚今年還要較去年成長。

37.為落實日前宣布的「福建對台21條」，大陸6日公布10項便利台灣民眾出入境措施（簡稱10項措施）。內容包括台灣居民來往大陸通行證（俗稱台胞證）線上申辦、優化往來閩台船舶辦理進出港邊防檢查程序等，將在2024年1月1日起在福建全域先行先試。

38.封測廠京元電（2449）前三季稅後純益42.72億元，每股稅後純益（EPS）3.49元，較去年衰退19.9％，該公司10月營收28.78億元，較上月微增0.68％，寫今年月營收次高。市場法人看好，京元電第四季營收有望約與上一季持平，全年營收雖難以成長，惟獲利可保持歷年相對高檔水準。

39.鉅橡企業（8074）6日公告第三季合併營收2.99億元，較上季成長7.2％，雖較去年同期減少17％，然在毛利率明顯提升下，單季營業利益1,708萬元，年增率為26.8％，每股稅後純益（EPS）0.4元。

40.大同（2371）電力事業群再傳捷報，繼智慧電表搶進國內外電力公司標案、重電取得台電變壓器12.77億元標案之後，電纜事業亦於日前接力拿下台電161kV交連PE電纜及附屬器材採購與安裝案，標案金額達18.24億元，為大同下半年營運表現添柴火。大同電力事業群下半年以來共已取得逾34億元標案。

41.美債殖利率持續回落，根據美國芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場押注年底前利率持續「凍結」機率高達9成以上，科技股大舉吸納資金，加上國內外大廠陸續對明年AI前景釋出樂觀展望，受惠AI伺服器需求強勁，散熱風扇大廠建準（2421）、奇鋐（3017）6日強漲9.8％及6.06％。

B.利空因子：

1.在市場瀰漫聯準會（Fed）近40年最激進升息循環已經結束的高亢情緒下，巴克萊（Barclays Plc）大潑冷水、認為升息尚未到頂，目前預測Fed將把調高利率時間點從12月延遲到明年1月。

2.日本銀（央）行總裁植田和男周一表示，日銀實現通膨目標的可能性正逐漸升高，但基於消費者物價指數（CPI）與薪資前景的不確定性，日銀今年結束負利率政策的機率偏低。此外，根據日銀的9月例會紀錄，當時官員認為並無調整殖利率曲線控制（YCC）的必要，但因美國殖利率飆漲，日銀10月例會立即調整YCC。（中性看待）

3.全球海運大咖同聲示警景氣變數多，「錢」途充滿挑戰！長榮海運董事長張衍義6日指出，明年極具挑戰，艙位供需失衡擴大，航商要朝對自身有利的方向採取應變，降低衝擊；陽明海運總經理杜書勤預估，目前運價有些許小反彈，跟季節性因素有關，論長期大反彈還言之過早。

日前馬士基下調今年全年獲利和裁員萬人，震撼市場。對此，杜書勤指出，馬士基在物流投資多，物流是人力導向產業，傳出裁員上萬人看起來很驚悚，據他所知目前國內航運公司都沒有這麼大規模裁員。

4.上銀董事長卓文恒表示，明年景氣不是很樂觀，預期第四季接單將與第三季相當，全年營運沒有那麼好，明年看不到起色的契機，但明年營運不會比今年更壞。

5.工具機產業看不到春燕！工具機大廠程泰集團董事長楊德華表示，俄烏戰爭還未停火、以巴衝突又擴大，明年工具機產業景氣不會好。程泰集團今年營運雖不如原先預期，他強力介入搶單後，在手訂單回升，明年營運應不會比今年差。

6.石油出口大國沙烏地阿拉伯與俄羅斯5日表示，自願減產計劃將延長至12月底，為使供應吃緊以支撐油價。受此影響，國際油價6日強勁反彈逾1％。

此外，上周美國眾院通過擴大對伊朗石油貿易制裁的法案，投資人密切觀望該法案後續發展。

7.美股10月表現疲弱，標準普爾500指數月跌2.2％，月線連三黑，令美國股市基金投資績效受拖累平均大跌4％，跌幅超過國際股票基金，並讓今年來美股基金平均漲幅持續縮水。

8.聯電公布10月合併營收191.91億元，月微增0.7％，仍寫九個月營收新高，年減21.2％。市場法人認為，在該公司預估第四季出貨小減約5％、ASP（平均銷售單價）持平上季的狀況下，第四季營收將可望持平或小幅低於上季表現。

9.資安廠商Check Point發布2024年網路安全趨勢預測，預期人工智慧（AI）及機器學習（ML）崛起，將會有更多攻擊者利用AI，加速開發新型惡意軟體和勒索軟體。隨著算圖農場（GPU Render Farm）的興起，駭客將雲端AI資源視為有利可圖機會。

10.於9月季底拉貨潮後，英業達（2356）10月筆電出貨量回檔至140萬台，營收動能亦隨之收斂，以月減15％、年減19.67％，降至404.02億元，暫蹲相對低檔水位。英業達預計於10日舉行法說會，屆時將針對營運概況及外界關注的AI伺服器業務有進一步說明。

11.宏達電（2498）第三季合併營收11億元，約與第二季持平，單季毛利率41.4％，營業淨損11.3億元，營業利益率為-102.8％，稅後淨損9.1億元，單季每股虧損1.1元，累計前三季每股虧損為3.01元；宏達電也公布10月營收2.16億元，月減64.1％、年減29.35％，累計前十月合併營收34.34億元，年減1.85％。

12.伺服器導軌大廠川湖（2059）公告財報，累計2023年前三季稅後純益21.54億元，每股稅後純益22.61元，低於去年同期的35.59元，惟第三季EPS重返一個股本，為最近四季新高紀錄，川湖7日將參加券商舉辦的法說會。（中性看待）

13.受國際鋅價跌勢未止拖累，加上鋼市不振，集塵灰收集量減少，電弧爐集塵灰處理廠鋼聯（6581）自結10月稅前盈餘僅9,608萬元，累計前十月稅前盈餘4.91億元，年減51.45％。

14.測試介面廠雍智（6683）今年前三季獲利2.74億元，年減15.4％，該公司10月營收1.19億元，則是月增3.19％；市場法人預期，雍智第四季營收可望維持和第三季相當水準，今年營收及獲利低於去年表現。

15.磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商立凱電（5227）公告10月合併營收4,575萬元，月增6.48％，年減69％。立凱電從今年第四季度開始減少向中國客戶供貨，目前只針對未來有助於授權技轉客戶提供測試量產服務，期望推動公司轉型、獲利。（中性看待）