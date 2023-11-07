美債殖利率回升 美股小漲 「這檔」遭雙殺 重挫近8％

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投資人看好聯準會結束升息循環，並持續觀望本周多位聯準會官員的談話內容，OpenAI開發者大會提振大型科技股，美股7日（周一）延續上周漲勢，但因美債殖利率回升，股市表現承壓，道瓊、那指、標指等三大指數僅同步小漲。

道瓊工業指數上漲34.54點，或0.10％，以34,095.86點作收；標準普爾500指數走揚7.64點，或0.18％，收4,365.98點；那斯達克指數上揚40.5點，或0.30％，收13,518.78點；費城半導體指數跌9.67點，或0.28％，收3,444.89點。

美國公債殖利率方面，10年期美債走升，從上周五的4.557％升至4.662；2年期美債上升8個基點至4.94％。此外，本周美國財政部將標售3年期、10年期以及30年期公債，規模約1,120億美元。

聯準會理事庫克（Lisa Cook）周一指出，近期美國長天期公債殖利率走升，可能並非由投資人預期聯準會進一步升息的預期所推動。

未來一周多位聯準會官員將就美國經濟問題發表言論，包括聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）、 紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）等9位官員將陸續發表談話。

據芝商所FedWatch工具顯示，聯邦基金利率期貨交易市場目前預測，Fed 12月基準利率維持在 5.25% 至 5.5%區間的機率升至87.6％，而升息1碼的機率則僅12.4％。

美國勞工統計局表示，10月非農新增就業人口經季調後達15萬人，低於市場預期的18萬人與過去12個月平均每月25.8萬人的增幅。此外8月非農新增就業人數經修正後從22.7萬人下修到16.5萬人，9月修正後也從33.6萬人調降到29萬人。8.9兩月新增就業人數合計後較修正前銳減10.1萬人。

10月失業率也微幅上升到3.9％，市場原本預期與前月持平為3.8％。平均時薪月增0.2％，與前月相同，略低於預期的0.3％。10月勞動力參與率為62.7％，也較前月的62.8％下降。

有「小非農」之稱的ADP就業數據顯示，美國10月非農就業人數經季節調整後累計增加11.3萬人，相較前值大幅增加8.9萬人，但遠低於經濟學家預期的15萬人，數據顯示美國就業市場可能出現鬆動跡象。

市場指出，美國汽車工人聯合會（UAW）至少3萬名成員參與底特律三大汽車製造商之罷工，可能因此削弱製造業就業人數。

此外，ADP報告也顯示10月工資年增5.7％，薪資增速連續第 13 個月下滑，放緩至兩年最低水準，為2021年10月以來最小年增幅。跳槽工作者薪資年增8.4％，為2021年7月以來最小年增幅，儘管增速放緩，但仍高於聯準會設定的通膨目標。

沙烏地阿拉伯官員5日於聲明中確認，該國將繼續自願減產每日100萬桶，12月的產量約為每日900萬桶。消息人士指出，沙國此次額外自願減產是為了強化石油輸出國組織與夥伴國（OPEC＋）所做的預防性措施，旨在支撐石油市場的穩定及平衡。

中國外交部宣布，甫出任中共中央金融委員會辦公室主任、中央金融工作委員會書記的中國國務院副總理何立峰，將於8日到12日訪問美國。預計將和美國財政部長葉倫於9日～10日舉行兩日會晤，進一步深化兩國的經濟互動。

路透引述美國財政部表示，葉倫與何立峰會談期間，還將召開由中美兩國財政部、央行於10月啟動的經濟和金融論壇。

亞太經合組織（APEC）非正式領袖會議將於11月15日到17日在舊金山舉行，美國總統拜登計畫在會議期間與中國國家主席習近平會面。在「習拜會」登場前，兩國多位高官積極互訪，從外交、經濟、軍事、氣候等多個領域皆有互動，為兩國元首會面醞釀良好氣氛。

財報季即將結束，標普500指數成分股，已有超過400企業已經公佈季度財務業績。而迪士尼、永利、米高梅度假村和西方石油等也將於本周陸續最新財報。

派拉蒙周一收盤大跌近8％。美銀證券分析師因該公司不打算出售部分資產，而將派拉蒙股價評級連降兩級，由「買進」下修至「遜於大盤」，目標價也自32美元下修至9美元。

根據美銀證券分析師Jessica Reif Ehrlich報告指出，先前看漲派拉蒙股價走揚，是基於預期該公司將出售部分資產。

龍頭科技股2日普遍收紅，Google上漲1.08美元，漲幅0.83％，收在131.45美元；亞馬遜攀升1.14美元，漲幅0.82％，收報139.74美元；微軟收漲3.73美元，漲幅1.06％，收在356.53美元；Meta上漲1.20美元，漲幅0.38％，收在315.80美元；蘋果上漲2.58美元，漲幅1.46％，收在179.23美元；特斯拉下跌0.69美元，跌幅0.31％，收在219.27美元；輝達上漲7.46美元，漲幅1.66％，收在457.51美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲0.81美元，漲幅0.88％，收在92.60美元；日月光ADR走跌0.02美元，跌幅0.25％，收在8.01美元；聯電ADR收跌0.12美元，跌幅1.55％，以7.6美元作收。