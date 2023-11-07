1107群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益投顧總經理范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.11/2FOMCPowell指公債殖利率上漲將使金融環境收緊反而促使金融市場大漲，是否會引起FED官員發表鷹派觀點來扭轉風向？目前FED的挑戰在於如何防止市場過於興奮，只要不存在任何切實的升息風險，市場就會繼續維持降息預期。

2.FED理事LisaCook11/7表示在FED降溫經濟緊縮金融環境過程中正密切關注非銀行金融機構的弱點，某些非銀行金融機構的脆弱可能在放大金融環境收緊和經濟活動放緩壓力上發揮關鍵作用，L.Cook特別提到了到最近熱門的美國國債現貨-期貨基差交易，因此國債市場波動加劇可能會迫使對沖基金被迫砍倉，這幾個月債券殖利率的上升可能並非近期FED利率預期的走高所致？

3.美國國債市場監督機構間工作組(IAWG)11/6年度報告美國監管機構為提高規模超過25兆美元的美國國債市場的韌性而採取的措施，以及正在考慮的進一步行動，包括8/2美國財政部定於2024年開始的債券回購計畫。美國SEC主席GaryGensler10/18表示券商用非常寬鬆的條件向HedgeFund提供資金，這是現在金融體系中最大的風險來源。如果出現問題，那麼市場的風險將由公眾來承擔。

4.經濟數據11/08消費信貸11/09首次、連續申請失業救濟金人數11/10美國密西根大學消費者信心、美國財政預算月報

5.近期華盛頓郵報-ABC的民調只有37%的人支持拜登，支持川普也只有38%，半數受訪者表示拜登和川普都年紀太大不適合連任。NPRMarist的民調65%的選民不希望拜登再次當選總統，60%的人對川普有同樣的看法。大約14%的選民不希望兩人中任何一個勝選，這個比例是2020年拜登和川普對決時的四倍。哈佛-Harris民調大多數民主黨人(68%)、共和黨人(57%)和無黨派人士(78%)想要川普和拜登外的「另一種選擇」。紐約時報/SienaCollege的民調顯示川普在六個最重要搖擺州中的五個州支持率超過拜登，領先4-10％。

6.MSMikeWilson11/6指S&P500創下今年以來最佳單週表現不過是熊市反彈行情而已，股市缺乏技術面和基本面的支撐，獲利前景黯淡、宏觀數據疲軟以及分析師預期下降，很難對年底前的漲勢感到更激動？

7.GS經紀交易部門在11/3指出截至11/3當週全球基金買入美股規模為2021/12以來最大規模？

8.韓國禁止放空股市至2024/6底！韓國股市1.7兆美元市值，放空交易只佔Kospi市值的0.6%和Kosdaq市值的1.6%。適逢2024/4韓國國會選舉，部分執政黨議員敦促政府暫時停止股票放空，以回應散戶投資者的抗議。韓國股市的多數賣空行為由機構投資者進行，但這次“不尋常”的地方在於在沒有金融危機的情況下全面禁止放空。

9.BOJ微調殖利率曲線控制政策低於市場預期，有利日股！

10.美元近期暴跌引發外資回流新興市場！外資短tradeA股！11.11/6下午召開的萬科與部分機構投資者的電話會議，大股東深圳地鐵集團表示沒有制定減持萬科股票的計畫，市國資委官員則表達了對萬科提供支持的態度。

12.只有美股才能決定台股的方向！

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。