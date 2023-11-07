《半導體》台積電4奈米助陣 聯發科天璣9300現身

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【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)天璣5G旗艦現身！聯發科發表天璣9300旗艦5G生成式AI行動晶片，採用台積電(2330)4奈米製程，和對手高通同樣強調在終端生成式AI、遊戲、影像等。首款採用聯發科技天璣9300晶片的智慧手機預計於2023年底上市。

聯發科天璣9300採用「全大核」CPU架構，含4個 Cortex-X4超大核，最高頻率可達3.25GHz，以及4個主頻為2.0GHz的Cortex-A720 大核，其峰值性能(peak performance)相較上一代提升40%，功耗節省33%。全大核架構工作速度快、效率高，具有高能效特性，無論在輕載還是重載應用場景中，都能降低功耗、延長續航時間。

聯發科無線通訊事業部總經理徐敬全表示，天璣9300是聯發科技迄今為止最強大的旗艦行動晶片，開創性的全大核架構設計，為旗艦智慧手機帶來令人驚歎的運算力突破。獨特的全大核CPU結合新一代APU、GPU、ISP以及聯發科最先進的技術，不僅可以顯著提升終端裝置性能和能效，還將為消費者帶來終端生成式AI體驗。

天璣9300整合聯發科技第七代AI處理器APU 790，為生成式AI而設計，其性能和能效得到顯著提升，整數運算和浮點運算的性能是前一代的2倍，功耗降低了45%。APU 790硬體內建生成式AI引擎，可執行更加高速且安全的邊緣AI運算，深度適配Transformer模型進行運算子加速，處理速度是上一代的8倍，1秒內可生成圖片。配合億級參數大型語言模型特性，聯發科開發了混合精度INT4量化技術，結合聯發科特有的記憶體硬體壓縮技術NeuroPilot Compression，可更高效利用記憶體頻寬，大幅減少AI大型語言模型對終端記憶體的佔用，讓10億、70億、130億、最高可達330億參數的AI大型語言模型能在終端裝置上運行。APU 790還支持「終端生成式AI技能擴充」技術NeuroPilot Fusion，可以在大型生成式AI模型之上，持續融合在終端裝置上進行的LoRA(Low-Rank Adaptation)成果，賦予大型生成式AI模型更加全面的能力。

聯發科的AI開發平台NeuroPilot建構了豐富的AI生態，支持Meta LIama 2、百度文心一言、百川智能百川大型語言模型等主流AI大型語言模型，完整的工具鏈讓開發者得以在終端裝置快速、高效的部署多模態生成式AI應用，為使用者提供文字、圖像、音樂等終端生成式AI創新體驗。