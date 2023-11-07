《觀光股》五福Q3獲利續攀峰 前3季已創年度新高

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【時報記者林資傑台北報導】旅遊業者五福(2745)董事會通過2023年第三季財報，受惠旺季旅遊需求暢旺，稅後淨利0.79億元、每股盈餘（EPS）2.35元，雙雙再創新高。累計前三季稅後淨利1.85億元，較去年同期大幅轉盈、已提前改寫年度新高，每股盈餘5.52元亦創上櫃以來新高。

五福2023年第三季合併營收15億元，季增21.38％、年增達31.84倍，創近3年高。營業利益創1.01億元新高，季增達76.21％、較去年同期顯著轉盈。稅後淨利0.79億元，季增3.91％、較去年同期虧損0.2億元大幅轉盈，每股盈餘2.35元，雙雙再創歷史新高。

累計五福前三季合併營收33.91億元、年增達近32.22倍，營業利益1.7億元，較去年同期虧損0.83億元大幅轉盈，稅後淨利1.85億元，較去年同期虧損0.77億元大幅轉盈，已雙雙提前改寫年度新高，每股盈餘5.52元亦為上櫃以來新高。

觀察五福本業獲利「雙率」表現，第三季毛利率12.91％、自近9季低點回升，營益率續攀升至6.76％、再創歷史新高。前三季毛利率降至11.99％、恢復疫前正常區間，營益率達5.04％、改寫同期新高。

五福表示，疫後旅遊熱度持續爆發，尤其暑假本為旅遊業傳統旺季、合併郵輪業績挹注及秋季賞楓，均為第三季營運帶來強勁成長動能。日本仍為最受國人喜愛地區，貢獻營收約44.12％，越南則成為疫後黑馬、貢獻達約16.85％，長程線及韓國表現亦相當亮眼。

展望第四季，由於員工旅遊、獎勵旅遊出團熱絡，日韓賞楓及滑雪團熱度居高不下，接棒的歐美紐澳聖誕市集、跨年也是出遊熱門首選，配合復飛航班及航點增加，人氣及買氣皆旺，五福預期接單情形有望開出好成績。

觀察今年旅遊趨勢，前往東南亞避寒度假人口增加，五福對此推出北越下龍灣、富國島行程以滿足市場需求，後者透過推出直飛、免簽證行程搶市。而自由行及高爾夫愛好人士日益增加，專業包辦機加酒的安排服務，加上ITF旅展行程報名熱絡，預期將帶動新一波熱潮。

五福指出， ITF旅展接單趨勢顯示民眾出遊意願較年初更高，對此推出「福龍迎春」系列行程，準備迎接寒假及過年的出遊需求。而交通部長王國材日前宣布，將自明年3月開放赴陸旅遊團，也已上架多項旅遊熱點行程，目前詢問度均持續攀升中。