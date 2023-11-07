ITF旅展飯店買氣旺 3巨頭業績續破億

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【時報記者林資傑台北報導】2023年ITF台北國際旅展6日落幕，4天吸引34萬4475人次入場、年增達76.32％，恢復至疫前2019年新高紀錄的89.51％，飯店業者多表示現場買氣明顯回溫、熱度優於預期，其中老爺、寒舍（2739）、晶華（2707）「三巨頭」的整體業績均持續突破億元大關。

老爺酒店集團受惠聯合住宿券、聯合餐飲券、知本老爺雙人一泊二食住宿券3款主打商品熱銷，現場4天業績達8,400萬元，連4年蟬聯銷售冠軍。1日開跑的線上業績已突破1億元、預期今日結束後可達1.2億元，使合計總業績達2.04億元、續破2億元大關。

寒舍集團現場4天業績達7000萬元、年增約17％，加計提前開跑的線上、快閃櫃及寒舍生活APP業績，合計總業績達1.5億元，表現持平去年。其中，以集團聯合住宿券熱賣逾5千張，台北喜來登十二廚、寒舍艾美探索廚房自助餐券熱賣3.9萬、3.6萬客最多。

晶華現場4天業績逾5,800萬元，加計線上業績達逾7,000萬元，整體業績達約1.3億元，持平去年表現，若排除年底將暫時歇業的泰市場、Just Grill去年餐券業績則仍成長約8％。由於部分餐券品項延長販售至12日，預估可再挹注約1成業績，帶動總業績上看1.5億元。

國泰飯店觀光事業受惠聯合住宿券與餐券獲消費者青睞，現場4天業績達4,000萬元、成長達30％，加計線上業績達3,000萬元，使整體業績達7,000萬元。由於線上旅展將銷售至8日、預估可達3,500萬元，帶動整體業績估達7500萬元、年增達約1.5倍。

天成飯店集團整體業績達6,500萬元、成長達30％，其中現場4天業績成長28％、線上業績成長約33％。因有部分公司福委會趁此時購買餐券或住宿券，現場出現幾筆破百萬大單購買瑞穗天合與朋趣的住宿券，團購與大單約貢獻整體業績12％。

凱撒飯店連鎖今年現場4天業績達3,900萬元、成長達42％，10月中開賣的線上業績達2,500萬元，成長達39％，合計總業績6,400萬元、成長達30％。20款商品中以聯合餐券銷售破萬張最佳、貢獻整體業績達20％，線上旅展將持續銷售至9日。

遠東香格里拉現場4天業績2,400萬元、成長12％，加計線上業績約1,500萬元、飯店大廳快閃專區帶來800萬元業績，合計總業績達4,700萬元。由於線上旅展持續銷售至17日，且11日再加碼推出限時限量超閃優惠，預估總業績將達約5,000萬元新高、成長約10％。

台北君悅酒店現場4天業績達3,000萬元，表現持平去年，展期接獲6組單筆逾百萬大單。線上業績迄今達1,200萬元、年增約5％，由於將持續銷售至10日，預估線上業績可達1,500萬元，使整體總業績逾4,500萬元，與去年大致持平。

六福（2705）旅遊集團現場4天業績1,380萬元，線上業績迄今達2254萬元、成長達19％，使整體業績達3,634萬元、成長3％。由於線上旅展將持續銷售至12日，集團預估線上業績可達3,220萬元，使總業績達4,600萬元、成長2％。

雲朗觀光集團今年現場4天業績超乎預期、較去年成長達41％，其中以集團通用券銷售達數千張最亮眼，日月潭雲品溫泉酒店平日經典山景住宿券居次，限量銷售1,400張的君品酒店雲軒西餐廳雙人牛排券每日均秒殺銷售一空，線上旅展將持續銷售至今日止。