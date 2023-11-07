《家生活》全家前3季EPS5.5元 Q4多管齊下繼續拚

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【時報記者張漢綺台北報導】全家便利商店(5903)前3季財報出爐，其中第3季稅後盈餘為5.27億元，年增2.9%，累計前3季每股盈餘為5.5元；展望第4季，全家表示，全家將瞄準溫降換季、電商造節大促、聖誕跨年等節日商機，持續融合虛實渠道、開發差異化商品服務、為營運注入成長新動能。

全家第3季合併營收為262.81億元，年增9.45%，稅後淨利5.53億元，歸屬母公司淨利5.27億元，年增2.9%，單季每股盈餘為2.36元。

就各業務來看，全家表示，便利商店本業，差異化鮮食策略吸客奏效，成最關鍵成長引擎，各品類與子品牌皆交出至少1成5起跳的亮眼年增率，名店網紅聯名、clean label安心少添加、打造明星品類品牌、新型態熟食區等四大策略發威，輔以鮮食品質提升與話題出新，包含Fami!ce霜淇淋十周年、植覺生活全新蔬食品牌與全蔬食店型推出、UNO PASTA義大利麵最完整產品組合到位等。除實體銷售外，OMO多元購物渠道如全家行動購、店長團購line群組、全家APP全+1商城與Fami煮煮等，持續開創家戶型商品市場，中秋檔期業績大幅成長達4成。

在創新服務部分，實體與數位雙管齊下在第3季皆有斬獲、打造更便利的跨產業生活服務平台，9月全台超過4200個店點，獨家與悠遊卡公司開賣與續購TPASS通勤月票方案，為便利民眾生活再添新服務；會員電商生態圈方面，會員人數率先突破1700萬人，APP再推「包裹預約自取」首創服務，結合「跨平台包裹貨態查詢」與「爭議包裹簡便申訴」功能，以取貨最省時、放心訴求提高會員黏著，在先後與韓國最大電商酷澎與日本跨境電商比比昂串接取貨服務後，更可望擴大跨境網購的服務範疇。

全家今年前3季合併營收741億，年增10.31%，稅後淨利12.73億，歸屬母公司淨利12.28億，年增18.50%，每股盈餘5.50元。

全家表示，前3季獲利成長，主要是因本業便利商店今年以來持續拓點、店數淨增67家，截至九月底總店數達4205，整體業績和單店營業額雙雙上揚，且本業帶動轉投資，以支援本業為主的全台物流、屏榮與晉欣食品、福比麵包之獲利皆同步成長，在轉投資方面，全家國際餐飲，轄下四大品牌共66家，在第3季總體營收、獲利再創新高，預計9月底公開發行生效，穩健布局明年上櫃計畫。