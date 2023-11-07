《電零組》宣德前3季EPS0.91元 Q4穩高檔

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【時報記者張漢綺台北報導】宣德科技(5457)第3季稅後盈餘為2.23億元，累計前3季每股盈餘為0.91元；展望第4季，宣德董事長蔡鎮隆表示，美系客戶手機改採用TYPE-C新規格，確實有推升稼動率的效果，工業用產品也陸續出貨，預期第4季營運可望維持在相對高檔，但仍靜待整體消費產品景氣回溫。

傳統旺季來臨，宣德第3季合併營收為43.74億元，季增12.22%，營業毛利為11.56億元，季增40.02%，單季合併毛利率25%，較上季增加5.6個百分點，主要是大客戶新產品具規模經濟挹注整體財報，營業淨利為5.92億元，營業利益率同步增至11%，較上季增加6.3個百分點。稅後盈餘為2.23億元，單季每股盈餘為1.3元，季增1300%，年減35.9%。

宣德今年前3季合併營業收入124.3億元，營業毛利為24.68億元，營業淨利為7.77億元，歸屬於母公司業主淨利1.55億元，每股盈餘為0.91元。

宣德客戶Vanmoof Asia Ltd.之母公司VANMOOF GLOBAL HOLDING B.V.宣告破產，宣德已於第2季全額提列應收1.56億元之信用損失，整體事件暫告落幕，宣德表示，未來若有新買家接手，將回沖相關利益，但時程不在公司可控範圍之內。

至於可轉換公司債，已於上季全數贖回，費用亦於上季財報中提列完畢。

宣德董事會正式通過台灣、墨西哥兩地的擴大投資計劃，其中台灣部分，高雄廠額定資本額將從5億元提高至10億元，擴充組裝、網通、工業用產品，預估明年可貢獻10億元左右營收，強化台灣在地化生產，至於墨西哥子公司增資至200萬美元，強化電動車、低軌衛星布局。

此外，董事會通過新增一名獨董，將於12月臨時股東會進行投票。

展望本季，蔡鎮隆表示，美系客戶手機改採用TYPE-C新規格，確實有推升稼動率的效果，工業用產品也陸續出貨，第4季營運可望維持在相對高檔，但仍靜待整體消費產品景氣回溫；本季亦開始交貨給美系太空運輸大廠，第二代低軌衛星連接線纜(Cable)、接頭，特別是低軌衛星商用接收組使用的線纜，屬於戶外使用，耐用度要求較高及產品總長較長，單價相對一般消費性產品高，今年少量出貨，明年可望將放量，期待未來雙方有進一步的深化合作。