《電零組》群電、英商CGD、劍橋 攜手打造氮化鎵生態系

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【時報記者張漢綺台北報導】群電(6412)宣布與英商劍橋氮化鎵器件有限公司(Cambridge GaN Devices，簡稱CGD)及英國劍橋大學技術服務部(CUTS)簽署了一項三方協議，將共同合作開發基於GaN技術的先進、高效率、高功率密度筆記型電腦和資料中心電源產品。

群電為電力電子系統整體解決方案供應商，專注於為筆記型電腦、桌上型電腦、遊戲機、以及伺服器/雲端等各種應用開發電源供應器解決方案，在電源先進技術居全球領先地位。

群電表示，英商劍橋氮化鎵器件有限公司是一家專注於研發高效能氮化鎵(GaN)功率元件的半導體公司，致力於打造更環保的電子元件，劍橋大學高電壓微電子與感測器(HVMS)小組的負責人Florin Udrea教授將代表CUTS擔任首席顧問，劍橋大學的HVMS小組在功率裝置設計、TCAD 模擬以及功率裝置表現方面擁有長達25年的豐富經驗，此次三方合作將致力於推動一項「採用先進GaN解決方案的創新低功率和高功率切換模式電源供應器」的技術專案。

群電總經理曾國華表示，群光電能期待與CGD和HVMS合作，因為他們在GaN方面擁有豐富的專業知識，CGD已交付了第二代ICeGaN系列產品，該系列在耐受度和易用性方面表現非常優異，CGD起源於劍橋大學，至今與劍橋大學仍保持緊密聯系，該公司擁有25年的學術經驗，歷史比許多其他成熟的GaN公司還要長遠。

此項合作專案預計將提供高效率、高功率密度的筆記型電腦電源供應器原型，同時也將提供適用於資料中心和AI伺服器應用的鈦金牌+高效率/高功率密度（> 100W/立方英寸）CRPS和OCP機架(3kW至6kW)的電源供應裝置原型。