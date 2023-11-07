《資服股》邁達特前3季獲利年增率逾6成 每股賺2.75元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】邁達特(6112)公布第3季財報，單季營收36.15億元，年增13％，合併營業毛利率16.5％，較去年同期增加1.8個百分點，歸屬於母公司業主之淨利1.34億元，年減3％，每股稅後盈餘0.71元。累計前3季合併營收105.9億元，年增17％，稅後淨利5.17億元，年增61％，每股盈餘2.75元。

邁達特董事長李昌鴻表示，受惠於三大公有雲服務需求暢旺、多點多雲混合架構推升雲端及資安基礎設備的資本支出、Cisco、Dell Technologies、VMware 等代理產品業績穩定成長，邁達特前3季繳出亮眼成績單。此外，已在第3季完成美國子公司 Brainstorm合併案，正式進軍北美AI前期開發的設備市場，未來將可為邁達特締造新一波的成長曲線。

李昌鴻表示，AI發展趨勢上雲端運算支出勢必有增無減，因此看好2024年雲端市場。Gartner近日發布研調就顯示，2024年全球IT支出估達5.1兆美元，年成長率8％，其中以雲端服務支出貢獻度最為顯著。

在經營AWS、Microsoft Azure、Google Cloud三大公有雲方面，邁達特採三箭齊發策略，持續精進各方佈局。Microsoft團隊於下半年成功取得「Data & AI」等四項微軟認證，加速耕耘微軟資安應用版圖與AI助手Copilot應用，再加上Copilot訂閱服務於11月正式收費，可視為AI應用的成長動能。

子公司聚上雲則是Google Cloud菁英級夥伴，繼今年取得Google Cloud指標性認證後，聚上雲持續衝刺SAP on Google Cloud企業核心數據關鍵應用。伴隨企業IT陸續轉型成「多點多雲」混合架構，衍生雲地整合、多雲、混合雲部署等高技術服務能量需求，亦可繼續推升邁達特後續的營收表現。