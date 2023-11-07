《文創股》橘子前3季每股獲利3.36元

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【時報記者莊丙農台北報導】橘子(6180)第3季合併營收為26.7億元，季增28％，年減21％，主要暑期主力遊戲改版幅度較小，且活動期間較去年同期短，但季活躍用戶仍較同期明顯回流；營業毛利10.9億元，季增43％，年減25％；營業利益2.7億元，季增495％，年減59％；歸屬母公司業主稅後淨利為1.9億元，季增178％，年減62％，每股盈餘1.06元。

累計前3季合併營收77.9億元，年減16％，因遊戲收入減少所致，集團其他事業則穩健成長；營業毛利31.2億元，年減22％；營業利益7.6億元，年減56％；歸屬母公司業主稅後淨利為5.9億元，年減53％，每股盈餘3.36元。

橘子第3季遊戲事業接連展開改版與週年活動，其中《新楓之谷》18周年慶結合插畫聯名與線下活動；《天堂M》推重點改版與職業更新，擴大與玩家互動機會，鞏固核心玩家熱度。集團則以 beanfun! 作為IP匯聚核心的平台，透過年度盛會「橘子嘉年華」與知名選秀節目《未來少女 NEXT GIRLZ》串聯各事業體資源，展現虛實整合OMO策展、數位及實體商品等泛娛樂跨域內容發展綜效。

展望第4季，橘子集團基於ACGN族群匯集的優勢出發，將於各事業體進行多面向活動，如：《新楓之谷》將舉辦線下大型活動，有益推升社群熱潮、年度活動「第六顆星」進入高峰，以迎接2024年初的六轉轉職重要改版；《天堂M》則啟動六周年系列慶祝活動；有閑購物配合消費檔期與節慶旺季將推出重要ACGN相關銷售活動。此外，橘子支付則加入TWQR共同QR Code，期擴增街邊應用場景；法令政策加速金融產業上雲、提升資安需求，可望開啟果核雲端與資安業務成長新曲線。