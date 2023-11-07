《美股掃瞄》標普500連6漲 本周兩大關注焦點

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周一美股三大指數小漲，投資人靜待本周晚些時候多位聯準會決策官員就央行政策路徑提供指引，以及本周將有大量公債標售。晶片股湧現獲利了結賣壓，費城半導體指數小跌做收。

周一收盤，道瓊指數漲34.54點或0.10%，報34,095.86點。標普500指數漲7.64點或0.18%，報4,365.98點。那斯達克指數漲40.50點或0.30%，報13,518.78點。費城半導體指數跌9.67點或0.28%，報3,444.89點。

道瓊指數和標普500指數連漲第六天，那斯達克指數連漲第七天。標普500指數創下6月初以來、道瓊指數創下7月以來、那斯達克指數創下1月以來最長連漲紀錄。

本周將發表談話的聯準會官員包括主席鮑爾（Jerome Powell），以及今年具有表決權的紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams ）、達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）等人。

美國10年期指標公債殖利率在上周五跌至5周低點後，周一反彈最高升至4.668%，尾盤漲9個基點，約報4.653%。本周美國財政部將將標售約1120億美元的3年期、10年期和30年期公債。

標普500指數11大類股漲跌互見，科技股漲0.78%，表現最佳；其次為醫療保健類股漲0.66%。房地產股下挫1.41%，跌幅最大；其次為能源股跌1.19%。

重磅科技股全漲，蘋果漲1.46%，微軟漲1.06%，亞馬遜漲0.82%，Alphabet漲0.89%，輝達漲1.66%。

台股ADR方面，台積電漲0.88%，聯電跌1.55%，日月光跌0.25%，中華電信漲0.05%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數微跌0.05%。

上周標普500指數收漲5.85%，那斯達克指數漲6.61%，雙雙創下2022年11月以來最大單周漲幅，美國公債殖利率大跌，因美國10月非農就業增長意外疲弱，使投資人看好聯準會可能已經完成升息，並可能在明年上半年降息。

現在市場預期聯準會在12月會議維持利率不變的機率為90.4%，雖低於上周五的95.2分%，但遠高於一周前的74.4%。根據芝商所FedWatch Tool，市場認為聯準會在明年5月會議降息至少25個基點的機率升破50%。

本周要發布的經濟數據不多，周四將公布請領失業給付人數報告，周五揭曉密西根大學消費者信心指數。迪士尼（Walt Disney）、Instacart和Biogen本周將公布財報。

根據LSEG的資料，截至上周五，標普500指數已有403家公司公布季報，其中81.6%優於分析師預期。

周一紐約證券交易所下跌與上漲股數比為2.3：1，那斯達克交易所下下跌與上漲股數比為為1.8：1。

紐約證交所有64檔創新高、43檔創新低。標普500指數有9檔成分股創下52周新高、無一創新低。那斯達克指數有46檔成分股創下52周新高、113檔創新低。