台股早盤大V轉翻紅 生技族群買氣旺 PA三雄同步走揚

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FOMC暗示本輪升息已經結束，但市場稍作冷靜後持續關注本周美國聯準會（Fed）多位官員談話，台股7日在半年線壓抑下小幅拉回，低點一度下探16,608點，隨後重回平盤之上，本月生技論壇、醫療科技展將陸續登場，生技族群蠢動，合一（4743）率先拉上漲停、跳空飛越半年線，中天（4128）也勁揚逾9％，上市生技醫療類股盤中大漲1％以上；另PA三雄也全數上揚，全新（2455）、宏捷科（8086）漲逾3％。

關注美股表現，四大指數漲跌互見，道瓊工業指數上漲34點，或0.1％，收在34,095點；標普500指數上漲7點，或0.18％，收在4,365點；Nasdaq指數上漲40點，或0.3％，收在13,518點；費半指數下跌9點，或0.28％，收3,444點。

元大投顧指出，美股在上周創下今年最大的單周漲幅，一舉突破50、200天均線關卡，技術面翻多；不過，美國資深銀行家調查顯示，信貸需求持續減弱，加上投資人等待本周包含鮑爾在內多個Fed官員的談話，使美股6日交投轉趨平靜。

群益投顧指出，台股大盤開高走高突破半年線後壓回，短期均線架構延續偏多，但中空格局尚待扭轉，個股建議續依技術面區間操作因應。

中信投顧則認為，台股反彈持續延伸，惟先前築底失利累積龐大潛在賣壓，而融資餘額仍處於約「萬七」水準，台股再次回測前低打腳可能性不能排除，投資人搶短不忘落袋，後續建議觀察2日長紅K棒、量能不萎縮及外資動態。