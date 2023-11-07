《電週邊》緯穎前三季EPS達48.78元 將斥資62億元興建台南新廠

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【時報記者任珮云台北報導】緯穎(6669)董事會通過2023年度第三季財務報表。第三季合併營收達新台幣528.17億元，年減33.7%。營業淨利為32.52億元，稅前淨利為32.64億元，稅後淨利為26.15億元，每股盈餘為新台幣14.96元。毛利率年增1.5個百分點至9.6%、營益率年增0.1個百分點至6.2%、稅後淨利率年減0.4個百分點至5.0%。公司密切觀察新產品開發需求與短期景氣變動，並敏捷做出調整以因應經濟環境影響與不確定性。

累計前三季合併營收達新台幣1,833.51億元，年減10.8%。稅後淨利為新台幣85.29億元，基本每股盈餘為新台幣48.78元。毛利率年增0.7個百分點至8.8%。營益率年增0.1個百分點至6.1%，稅後淨利率年減0.3個百分點至4.7%。因全球性的經濟緊縮持續影響市場需求，營收、獲利雖較去年同期衰退，然透過成本控制得宜，獲利率仍維持平穩。

公司持續投資深耕資料中心技術以因應雲端產業與AI伺服器長期需求成長。展望未來產能擴充及營運需求，本次董事會通過承租南科管理局台南園區土地並興建台南新廠，建廠費用預估約新台幣62億元；以黃金級綠建築標準建造的台南新廠將用於伺服器電路板製造與加速新產品試產與驗證，開啟台灣、馬來西亞雙軌布局，打造亞太韌性供應鏈，並貫徹淨零目標與永續經營理念。