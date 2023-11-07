再一檔高股息ETF新兵到！00936結合中小、永續 11／8掛牌

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ETF人氣強強滾，截至9月底，台股ETF總規模突破1.17兆，其中又以高股息產品最受投資人青睞，規模已超過6,000億元，而11月第三檔高股息新兵也將報到，由台新投信募集發行的台新永續高息中小（00936）將自8日起正式掛牌上市，為台灣第17檔台股高股息ETF。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，高股息讓投資人可以享受每年、每季、甚至每月領到一筆被動收入的現金流，可以彈性調配資金，因此高股息ETF深受投資人青睞；而高息股若結合「中小」、「永續」二大優勢，可望創造更佳的股利率水準。

據臺灣指數公司統計回測資料顯示，臺灣永續高息中小型股指數近三年（2020～2022年）每年股利率水準皆勝過MSCI臺灣ESG永續高股息精選指數及臺灣加權股價指數，平均平均股利率回測數據高達6.8％。

黃鈺民表示，「台新臺灣永續高息中小型ETF基金」追蹤「臺灣永續高息中小型股指數」，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳，且在特定題材發酵下，具備龐大的超額報酬潛力，中長期股價爆發力強，若投資組合加入中小型股，成長動能更強大。

另外，「永續」不僅是企業參與社會的責任，也是投資者對企業的檢核表，ESG的行動與分數，能夠顯示出企業的永續經營及財務表現；因此，具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健，在基本面的支撐下，長期配股能力較佳。

黃鈺民也點出，各產業已歷經長時間庫存消化，庫存水位皆已恢復至健康水位，營運谷底已過，靜待終端需求回升。法人預估整體上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉，2024年獲利可望回雙位數成長。

雖然台股後市仍不看淡，但在上半年波段漲多及對2023年經濟衰退恐懼下，預期短線波動度大增，操作上可聚焦在高股息股，提升下檔支撐力及降低波動度，同時聚焦中小股的高成長優勢，逢低布局，以掌握後市的爆發力漲升行情。