大陸最大超深油田富滿油田實現規模效益開發

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大陸新疆微信公眾號「塔里木油田」消息，中國大陸最大超深油田富滿油田地下8000至9000米超深層油氣實現規模效益開發，建成塔克拉瑪干沙漠最大原油生產基地，富滿油田富源聯合站已於5日23點45分成功投產，將有力支撐該油田今年上產400萬噸，「十四五」末上產500萬噸，為保障大陸能源安全、助力地方經濟社會高品質發展發揮了重要作用。

據悉，富源聯合站工程於今年2月啟動，實現了當年開工、當年建成、當年投產，是油田有史以來建設用時最短的200萬噸級大型油氣地面工程。

建成投產後，推動富滿油田形成了以4條油氣外輸主幹管網、兩座油氣處理中心樞紐為主的「兩橫兩縱兩中心」地面骨架格局，進一步加速了油氣產能釋放。

「塔里木油田」介紹，富滿油田位於塔克拉瑪干沙漠腹地，是大陸最大超深油田，油氣資源量超10億噸。為推動快速建產、大幅上產，油田於今年2月啟動富源聯合站建設，新建年處理原油200萬噸、日處理天然氣200萬立方米的油氣處理裝置，並配套建成220餘公里輸油氣管線及相關輔助生產裝置。

該工程的建設，將有效緩解現有油氣場站負荷過高等難題，推動富滿油田油氣處理能力翻倍提升，充分釋放油氣產能，讓310余口井的滾滾油氣奔出大漠，為2025年建成年產油氣產量500萬噸的超深大油田提供有力支撐。

當前，富滿油田含油氣範圍正不斷西延、東擴、南進、深拓，形成了橫向百里連片、縱向千米含油的大場面。油氣產量已連續3年以年均70多萬噸的增速快速攀升，2022年油氣產量突破330萬噸大關，目前，富滿油田井口日產油量已突破9600噸，占塔里木油田原油日產量的近五成，成為大陸在7500米以深建成的規模最大、開發效益最好、上產速度最快的油田，名列中國大陸「央企十大超級工程」。