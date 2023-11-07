CHANEL大使Jennie領軍群星度假

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韓團BLACKPINK中的團員Jennie，以有高級厭世臉和CHANEL大使身分，成為時尚界最受矚目的藝人之一。而在10月初於巴黎舉行的春夏時裝大秀時，Jennie就穿上一身亮眼的度假系列服裝，羔羊毛呢背心與短褲展現出她的好身材，成為秀上最搶眼的巨星之一。而驚奇隊長布麗拉森（Brie Larson）則是以正式且華麗的度假系列正裝現身大秀活動；另外近期頗受矚目的日本藝人二階堂富美（Fumi Nikaido）也以一身丹寧裝束的休閒姿態現身大秀，她更提到自己身上休閒風格強烈的度假系列與COCO Crush配飾搭配得相當合宜，足以見得她對CHANEL的熱愛與癡迷。

時尚高連結運動

【中國時報 黃唯淯】香奈兒發表2024度假系列形象大片，照往例找來攝影雙人組Inez ＆ Vinoodh執導，並由模特兒Anna Ewers和Loli-Bahia演繹，場景選址威尼斯海灘邊的籃球場與衝浪點拍攝，某些方面意境也符合大秀選址的洛杉磯風貌。大片中以晚霞日落的美麗夕陽，搭配一望無際的天穹線，帶來充滿視覺張力的飽滿構圖。

而模特兒則以各種度假系列裝束現身，如以金色亮片材質搭配粉紅鑲邊的外套與襯衫，打理出度假時刻的奢華感；或是以緞面材質打理出的短版洋裝，搭配春青俏皮的連身褲襪，或是針織材質大衣搭配同款粉色材質長褲，都輕易的展現融合度假與奢華兩種不同元素，也是香奈兒度假系列中引人矚目的服裝元素。

但細究度假系列中，最引人注目的或是印上雙C Logo的籃球和衝浪板，也體現了香奈兒奉行推動時尚與運動的高連結性。香奈兒度假系列預計於11月15日於全球正式發售。