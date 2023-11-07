《通網股》圓展聲音追蹤攝影機CAM570 獲Microsoft Teams認證

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【時報記者任珮云台北報導】圓展科技（3669）宣布4K雙鏡頭聲音追蹤攝影機AVer CAM570繼獲得第三十二屆台灣精品獎後，再獲得Microsoft Teams Rooms認證。CAM570是Microsoft官方指定的視訊會議攝影機，能與Microsoft Teams完美整合，提供出色的協同合作體驗，讓視訊會議彷彿身歷其境。

圓展資深處長郭昱廷表示：「圓展致力為客戶量身打造視訊會議解決方案，我們很高興擁有多項AI功能的CAM570聲音追蹤攝影機能成功獲得Microsoft Teams認證，這表示我們在視訊會議技術的持續創新備受肯定，也顯現圓展產品和Microsoft Teams擁有高度整合性。」

Microsoft工程師對CAM570進行一系列嚴格的測試，驗證與Microsoft Teams的相容性。CAM570最終通過了所有測試，在Microsoft Teams視訊平台上提供優異的影像品質，展現軟硬體的互通性，讓使用者輕鬆體驗優質的視訊會議與遠端同步協作。

當使用者選擇CAM570作為會議室的視訊設備時，將可享受以下優勢：一、快速安裝：會議前不再需要安裝複雜的設備，只需一條USB線連接電腦與攝影機，即可立即啟動會議。此外，也提供了HDMI和IP等多樣化的連接選擇。二、專注體驗：CAM570搭載36倍總變焦鏡頭與95度廣角定焦鏡頭，並內建三對聲音感測器陣列，可接收十米內的人聲，搭配雙鏡頭同步全自動運作，視訊會議也可達到如面對面開會的專注感。三、高效會議：CAM570開啟聲音追蹤模式後，鏡頭將自動追蹤發言者；透過簡報模式可在預設區域追蹤發言人和簡報畫面，也可隨時動態偵測進入會議室的人員，自動框選所有人。此外，還能透過特定手勢控制攝影機，無須使用遙控器，打造零接觸的安全會議。

除了適用於中大型會議的CAM570外，專為中小型會議室打造的AVer VB342 Pro一體成形會議系統也獲得Microsoft Teams的官方硬體認證，滿足企業用戶多元的需求。