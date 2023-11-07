情緒密碼發明家 能量心理學領域專家布萊利•尼爾森博士 首次來台講座

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台灣地區有福了，世界暢銷作家首次來台，如果你的負面情緒太深層，你有機會改善。你可以擺脫受困情緒有助於克服你的過去造成的阻礙，為你的婚姻、家庭及其他人際關係帶來新生命。能夠擺脫受困情緒，你會覺得更有安全感、更有動力，得以自由地去創造你一直想要的關係、職業生涯和生活。

「情緒密碼」是由情緒密碼發明家 布萊利•尼爾森博士（Dr. Bradley Nelson）在 1988年發明，歷經30多年的診療經驗所發展出一套最簡明的療愈系統。尼爾森醫師目前也是世界能量協會（World Energy Association）的首席顧問。

布萊利•尼爾森博士說：我們身體與心理上的許多痛苦都是因為負面情緒能量被「困」在體內所致。想要找到並釋放這些受困能量，「情緒密碼」是一個簡單且有效的方法。因此他發明 「情緒密碼」，並協助人們使用情感密碼技術，讓人們從情感和身體問題中解脫出來，改善健康。又說：無論你是醫生或漁夫，是家庭主婦或青少年，都可以學習情緒密碼，這一點都不難。

布萊利•尼爾森博士在世界各地的許多國家進行情感密碼研討會，是相當受歡迎的講者，現在他也帶著他寶貴的經驗來到台灣，於今年的11月18、19日舉辦為期兩日的工作坊，幫助現代人擺脫情緒負累。

力麗觀光致力推動健康旅遊，除了忙碌的工作也要適時的放鬆身心，來一趟健康旅行吧！因此特地與史多利文化創意合作舉辦兩日講座，提倡健康旅遊生活。

情緒密碼兩日工作坊

2023.11.18 (六) 10:00 – 11.19 (日) 17:00

地點：台北市和平東路一段127號師範大學和平校區綜合大樓509國際會議廳舉行。

更多活動資訊：https://reurl.cc/blErAX

參考資料：

布萊利‧尼爾森（Bradley Nelson）一九八八年畢業於加州聖洛里索的生命脊骨神經醫學院，在全球教授自然療法，並在私人診所執業到一九九四年，也是目前整合生物能量與能量心理學的一流專家。此外，他也是知名的演講家和教師，把教學內容放在線上學習網站，讓會員一天二十四小時皆可收看「情緒密碼」的影片、線上研討會、電視錄影，以及廣播訪問、書籍、認證資料等資訊。

情緒密碼發明家 能量心理學領域專家 布萊利•尼爾森博士 首次來台新書發表。圖/力麗觀光提供

課程介紹：

《情緒密碼》布萊利‧尼爾森首次來台授課！！！

《情緒密碼》是由美國布萊利‧尼爾森歸納30年臨床經驗所創造的「身、心、靈」療癒系統是一套強大、快速、簡單易學的能量療法！

有別於追蹤症狀的現代醫學，情緒密碼從找出問題的根本原因著手處理。根據尼爾森醫師統計，80% 身體與心理問題的根本原因源自於「受困情緒」與「心牆」。

「受困情緒」是指過去我們承受過強烈的負面情緒，因太過強烈而「困在」我們身體或潛意識中，進而影響我們身心健康。

「心牆」則是由我們潛意識所幻化出的能量屏障，雖然目的是為了避免我們再次受到傷害，但也讓我們與別人溝通不良和難以感知外在世界的美好。藉由情緒密碼釋放「受困情緒」與「心牆」，永久除去造成身心不健康的根本原因，進而輔助改善。