台驊顏益財：6變數影響海運業 貨櫃三雄股價各走各的路

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台驊投控（2636）董事長顏益財7日形容，海運業市況「硝煙四起、充滿變數」，跟戰爭、升息、通膨、地緣政治、減碳、市場供需等6大變數息息相關。他建議，現在空手的投資人可以伺機布局，但不能像過去「一張不賣、奇蹟自來」，而是改以波段操作，並預料貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）股價將各走各的路。

顏益財表示，全球消費性電子及零售商品庫存水位已修正至健康水位，受到十一連假影響，供應商生產出貨遞延，加上第四季為傳統購物旺季，為能因應歐美感恩節、聖誕節與電商購物消費需求，補貨效應可望同步推升短線海空運量；運價方面，大陸黃金週後，航商進一步減少艙位運力達總運力約20％～25％，在貨量上升情況下，有望帶動海運運價持穩或是部份提升。

空運同步受惠雙11電商出貨潮及歐美消費購物旺季加持，加上強勢美元推升商品進口需求增加，帶動運價同步上升，第四季將優於第三季。

顏益財指出，美國經濟情勢沒有想像悲觀，目前北美市場庫存已經消化得差不多，歐洲線則稍微悲觀一些，主要因為俄烏戰爭懸而未決，如今又逢以巴衝突，甚至戰火還有擴大的可能，地緣政治風險不斷升溫，如果中東地區和西方國家都捲進戰事，勢將衝擊全球經濟。

地緣政治風險對於船公司而言，是福是禍還看不出來，因為可能影響的變數太多，像是航商調整路線、運輸成本增加、供應鏈中斷影響物流和交貨、保險費用上升、經濟活動與貿易需求變化，以及一些政府祭出制裁、加強規範等，都是不確定性因素。

根據研調機構統計，明年海運運力供給預期增長6.4％～9.1％，運量卻僅增加2％～2.2％，跟今年類似，供需失衡。

顏益財表示，航商在疫情期間賺到超額利潤，都會財務操作，像是美元定存等，雖然本業不如前兩年榮景，但光靠理財業外收入就很可能彌補虧損，只要航商控艙得宜，縮小供需失衡的衝擊，盡量維持運價在獲利水準，預料未來運價波動，不至於大起大落。

台驊7日公布第三季財報，受惠中秋及黃金周假期，整體貨量較第二季成長，第三季營收38.27億元、季增12.04％，稅後純益5.73億元、季增6.59％，每股賺4.03元；累計前三季合併營收106.11億元、年減55.78％，稅後純益13.76億元、年減45.12％，每股賺9.63元，每股淨值63.2元。

台驊前三季業外收入約10.08億元，包括投資陽明、長榮的股利，以及投資長榮航太（2645）1,500張，每股成本約60元出頭，在120元左右售出約9成股票，賺進約7,000萬元等。另外，去年觀察到美元升值趨勢，台驊將在各國閒置資金換成美元定存，也賺到匯兌利益與利息。