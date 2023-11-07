TVBS以「ESG轉譯機」為己任　宣布成立ESG永續發展部

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隨著全球對於環境保護、社會責任和公司治理關注日益增加，ESG已然成為企業顯學，成為現代企業不可迴避的社會責任。TVBS身為媒體領導品牌，秉持的三大核心價值：「真實」（Truth）、「信賴」（Trust）、「科技」（Technology），正是ESG的實踐。TVBS從自身數位轉型做起，導入雲端科技落實永續，並舉辦「全球華文永續報導獎」倡議生態永續，以及「愛無限」系列活動回饋社會。

為極大化媒體永續影響力，TVBS總經理劉文硯宣布，正式成立「ESG永續發展部」，全方位整合媒體資源，深度關注永續議題，以身為「ESG轉譯機」為己任。該部門由TVBS資深主播莊開文，擔任「TVBS永續倡議大使」，並以「永續．共好．愛無限」為核心目標，劉文硯也期盼，「透過TVBS自身資源從各方面投入永續倡議，成為媒體界的ESG貢獻者。」

內容倡議探討永續主題 TVBS以媒體界「ESG轉譯機」為己任

媒體是永續議題重要的倡議者，TVBS長期關注生態文明永續議題，除連續七年舉辦全球華文永續報導獎，串聯全球華文媒體與學術界共同重視、報導「生態文明」、「永續發展」相關議題。《TVBS新聞》常態性探討聯合國17項永續發展目標議題，包括檢視長照、醫療制度的「你我老之路-老病死之生路」、以及關注派遣勞工權益的「派遣工的正義-我不是你的免洗筷」等。近期TVBS新聞網更開闢ESG永續專區，針對ESG環境、ESG新趨勢、減碳生活、永續企業，做分類詳細的相關報導，TVBS總經理劉文硯希望透過深入淺出的挖掘與剖析，轉譯永續議題，讓社會大眾更理解永續跟自身的關係，並培養民眾永續識讀力。

TVBS旗下內容品牌皆提出具體ESG主張，例如：女人我最大節目，倡議「純淨美容Clean Beauty」觀念，在變美之餘，也不造成地球環境負擔；地球黃金線關注電動車與環保材質汽車的最新趨勢；食尚玩家提倡綠色低碳旅遊等。《T觀點》則深度關注氣候變遷、氣候難民等永續相關議題，並製作「永續地球愛無限」系列報導，用觀眾能夠接受和理解的方式，將永續觀念「轉譯」為更親和易懂的內容。莊開文表示，「透過『沉浸式』改變大眾觀念的方式，促使每個人在生活中實踐環境保護及永續理念」，這也是TVBS成立「ESG永續發展部」最重要的使命。

TVBS信望愛永續基金會也舉辦一系列「愛無限」活動，透過「慈善募款」、「公益餐會」形式，以及攜手政府、教會力量，扶助經濟弱勢家庭，用實際行動支持社會上需要幫助之人。延續「愛無限」系列活動，回饋社會的人文關懷精神，TVBS長期關注與民眾生活緊密相關的「剩食危機」議題，近期更推出「剩食危機」新聞專區，喚起民眾對「惜食概念」的重視，讓全民皆能貢獻一己之力，減少剩食行為，齊力翻轉糧食危機。

整合跨部門資源 落實內外部永續工作目標

談到新增ESG永續發展部，對於TVBS實踐ESG的助益，莊開文解釋，「過去各部門對ESG永續議題的關注，可能是點跟線。新增ESG永續發展部之後，將會連成『面』」，藉由各部門的整合，系統性地推動相關工作。對內除了大力推動節能減碳，逐步落實雲端轉型，降低環境衝擊。TVBS也希望從媒體角色，追蹤台灣政府與企業ESG策略的落實進度，敦促不周全的法令得以修法，並於每季推出「永續成績單」，檢視實際成效；規劃設立「永續．共好．愛無限」ESG網路互動平台，廣納大眾意見，透過雙向互動將ESG理念傳遞給社會，讓民眾更清楚了解台灣社會對ESG的努力與作為。

「永續．共好．愛無限」 三面向推進ESG策略

未來，TVBS「ESG永續發展部」將以「永續．共好．愛無限」為倡議目標，劉文硯表示，「該部門的建立，同步實踐TVBS自身的永續發展，發揮媒體責任，提出對永續的獨到見解並付諸行動。」TVBS也將持續關注氣候變遷、全球暖化、再生能源等議題，推動各界綠色作為，並發揮媒體影響力，推動社會共好、世界共好，以及愛無限系列活動為社會帶來正能量。莊開文也期許，台灣的ESG理念與成效，能透過TVBS英語新聞，傳播到世界各地，為生態、人道關懷等議題帶來不同觀點與發聲，並以永續為目標，期待在永續議題上能成為台灣的推手，做世界的通道。

TVBS是臺灣媒體領導品牌，1993年9月28日開播，是臺灣第一個衛星電視頻道。秉持「真實」（Truth）、「信賴」（Trust）、「科技」（Technology）三大核心價值，著力報導具全球視野的國際新聞、製播大型綜藝娛樂節目、產製優質戲劇內容、剖析科普知識並發揚人物故事。TVBS以多角佈局，結合旗下IP品牌，打造兼具新聞報導、影視娛樂、電商通路、演藝經紀和生技產品等於一身的全方位媒體。TVBS連續多年蟬聯臺灣民眾「最常使用的廣電及平面媒體」第一名，和「全台最受信賴的商業電視台」，也是「一般民眾及媒體從業人員最常收看的新聞品牌」。更多資訊請見：

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