聯電營運一好一壞 法人給出這個目標價

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聯電（2303）10月合併營收寫下九個月來新高，公司表示，隨著明年南科Fab 12A P6擴建產能開出，可望進一步提升22／28奈米營收貢獻，為聯電業務發展提供強勁助力。近期投信連續18個交易日站在買方，累計買超聯電逾9萬張，7日早盤股價以平低盤開出，跌幅約1%。

法人則認為，由於聯電成熟製程持續面臨中國的競爭，2024年折舊費用增加不利毛利率，惟終端庫存調整接近尾聲，因此維持「區間操作」的投資建議，目標價51.6元。

聯電公布10月自結合併營收191.91億元，月增0.73%，為今年與同期次高，但年減21.17%，累計前十月營收1,867.66億元，為同期次高，年減20.6%。

群益投顧表示，若以聯電法說會指引來看，第四季營收季減5%左右，11月及12月業績恐將較10月滑落。聯電車用電子進入庫存調整期，但在汽車電子化和自動駕駛驅動下，預期車用IC含量將持續增加，車用產品將是聯電未來重要營收來源和成長主動能。

此外，聯電將專注於跨邏輯和特殊製程平台差異化方案，如eHV、RFSOI、 BCD，以提升未來業務成長，並擴大集團的產業影響力。不過，群益投顧認為，聯電成熟製程持續面臨中國的競爭，2024年折舊費用增加不利毛利率 ，惟終端庫存調整接近尾聲，因此維持「區間操作」的投資建議。