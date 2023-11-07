《基金》內資控盤主戰場 統一中小基金逆風賺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】台股今年遭外資賣超，但有內資不離不棄買超加持，成為控盤主力，中小型股撐出台股一片天，台股今年表現在全球股市依然出色。即使加權指數在6月創高後一路震盪走跌逾千點，跌幅近7%，中小型股為主的OTC指數跌幅5%也是相對抗跌。

統計台股中小基金自大盤高點修正以來，有7檔是正報酬，今年來績效始終保持第一名的統一中小基金，在盤跌期間不只是抗跌而已，竟然還能逆風賺到13%，唯一達到雙位數報酬。可說是「大盤下挫時逆流直上，行情啟動時更加速乘風上行」的戰鬥體質。傳統上年底是內資控盤主戰場，也難怪戰力最強的統一中小基金，會成為近期投資人加碼買進的標的。

受到國際間各種變數影響，台股今年行情起伏震盪大，若是看近半年加權指數表現，加權指數一度跌破萬六回到5月起漲點，半年漲幅被抹平，近一年漲幅縮水到約二成。但台股中小型基金近半年及近一年平均報酬率仍有13%、39%。績效居冠的統一中小基金，近半年及一年的報酬率則是高達34%、62%。

專家指出，依照台股歷史經驗，年底因外資放大假、內資依然活躍，一直到第一季農曆年前後，多是由內資主導盤勢，正是中小型股主場。而且聯準會剛開完利率會議確定不升息，資金面鬆一口氣，市場持股信心倍增。近期只要台股跟隨國際股市震盪，都是中長線分批進場好時機，選擇績優的台股中小型基金，布局後市多頭行情的爆發力，就能達到掌握天時、地利、人和之效。

統一中小基金經理人陳之硯表示，近期台股回檔主要為全球系統因素，但觀察美國2年期公債殖利率與美元指數皆進入區間整理，VIX恐慌指數回落至20以下，風險指標已轉趨穩定。年底市場開始反應明年降息循環與未來獲利成長，且半導體產業底部已至，明年營收將回歸健康成長。產業輪動有望帶動台股逐步墊高。

投資方向上，陳之硯看好具強勁基本面支撐的AI、網通及伺服器族群。AI伺服器已於近期開始陸續出貨，高單價特性將帶動企業營收及獲利跳升，一般伺服器經過連續3季庫存調整，目前底部已過，終端有望從第4季開始拉貨，並延續至明年第1季。