《商情》期金跌近1%；期銅漲觸一個月新高；原油止跌回升；BDI漲逾4%

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時報-商情早報

1.靜待Fed發表言論 紐約期金回落。

2.LME:11/06期銅收8238.00美元/公噸，漲62.50美元。

3.NYMEX:12月輕質原油漲0.31美元，每桶為80.82美元。

4.西德州原油上漲0.35美元，每桶為81.54美元。

5.11/06BDI運費指數為1523.00。

6.SICOM:天然橡膠12月期貨RSS3持平。

7.NYCE:12月棉花跌1.62美分，每磅為78.00美分。

8.CBOT:12月黃豆粉跌4.60美元，每公噸為437.50美元。

9.11/06TRJ-CRB上漲0.12，為281.89。

10.SGX:11/06 SGX 62%鐵礦石報每公噸126.08美元，漲0.69美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-靜待Fed發表言論，周一紐約期金回落；由於美國聯準會(Fed)主席鮑爾與多位官員將於本周發表言論，市場趨於謹慎，以及美國10年公債殖利率上漲，令金價跌近1%；終場收盤報價，12月黃金跌10.60美元，報每盎司1988.60美元；12月白銀跌0.06美元；1月白金跌26.70美元；12月鈀金跌14.00美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-中國承諾刺激政策，期銅漲觸一個月新高；因最大消費國中國，當局政府承諾將開放經濟，增加進口刺激了基金買盤，加上，美元指數急跌，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，投資者靜待中國公布關鍵經濟數據，致倫敦(LME)銅價漲觸一個月以來的新高。終場周一指標期銅上漲62.5美元；期錫上漲309美元；期鎳上漲222美元；期鋅上漲48.5美元；期鋁上漲33.5美元；期鉛上漲9美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-減產措施支撐，周一歐美原油期貨止跌回升，因沙烏地阿拉伯和俄羅斯再次重申年底前自願削減石油供應的承諾，以及市場預期減產措施有機會延長至明年第一季度，受到每年年初的石油季節性需求較弱，以及產油國和OPEC+支持石油市場穩定，亦提振了市場買氣，其中美國NYMEX-12月輕質原油期貨漲0.31美元，報80.82美元/桶；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨漲0.29美元，報85.18美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-雙因素帶動，周一BDI指數續漲逾4%；隨著海岬型船舶需求上升，且中國北方因惡劣天氣影響部分港口封航，抵銷了巴拿馬型船市場貨盤不多的利空因素，提振終場波羅的海乾散貨BDI指數續漲逾4%；其中最新報價BDI指數上漲61點，收1523點，漲幅4.2%；BCI指數上漲186點，收2319點，漲幅8.7%；BPI指數維持平盤，收作1448點；BSI指數下跌3點，收作1098點，跌幅0.3%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-料供過於求，周一上海天膠期貨回落0.6%；報告顯示，中國10月工廠活動意外收縮，引發投資人對該國製造業狀況及其第四季初經濟復甦的擔憂。此外，因適逢全球季節性生產旺季和最大生產國泰國的陰雨天氣減弱，預計短期內供應將有所改善，令終場上海天膠期貨回落0.6%；其中大阪交易所OSE橡膠4月期貨跌0.3%，報每公斤257.9日圓；新加坡交易所SICOM橡膠12月期貨跌0.3%，報每公斤146.80美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨跌0.6%，收於每噸14165元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨多數走高，其中大豆期貨漲至二個月高點，因主要生產國巴西和阿根廷乾旱天氣支撐，以及市場傳出中國討論擴大對油籽進口；玉米期貨持穩，小麥連4個交易日收揚，受到美元續疲提振，疊加阿根廷今年小麥產量減少預期，終場12月小麥漲3.25美分，12月玉米持平，11月大豆漲13美分，12月黃豆油漲1.44美分，12月黃豆粉跌4.6美元。(鄧凱綺整理)

7.棉花期貨-需求前景擔憂，周一ICE棉花期貨跌逾2%；由於市場對棉花需求減緩，以及投機性拋售，令期棉跌近四個月低點；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌2.03%，報每磅78.00美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算漲0.13%，收報每公噸15695元人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-需求前景提升，鐵礦石延續漲勢；因最大消費國中國，此前於10月下旬批准發行1兆元人民幣主權債券，並通過了允許地方政府預付部分2024年債券額度的法案，在持續出台經濟政策措施的鼓舞下，基本面獲得支撐，提振了前景需求的樂觀情緒，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格續揚。終場周一新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.59%，報每噸116.23美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲1.55%，報每噸818人民幣。(呂方維整理)

(商品行情網)