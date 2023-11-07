黑龍江暴雪紅色預警後 樺南體育館坍塌3人遇難

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大陸央視報導，黑龍江發布暴雪紅色預警訊號後，黑龍江省佳木斯市相關部門證實，6日19時40分左右，佳木斯市樺南縣悅城健身體育館發生部分坍塌。7日0時35分，坍塌現場完成救援。事故發生時，現場共有7人，其中3人自行脫險，1人輕傷，3人遇難。據報導，黑龍江省齊齊哈爾市第三十四中學體育館今年7月23日發生屋頂坍塌事故，造成11人死亡後，事故地點健身體育館，被官方列為重點領域，並到場檢查指導安全生產工作，仍發生意外。

發生該事故的場館隸屬樺南縣新陽光健身俱樂部，樓體為2層框架結構，建築面積約2000平方米。坍塌位置為西側2樓籃球區域，坍塌面積約為500平方米。俱樂部負責人已被警方控制。事故原因正在進一步調查。

澎湃新聞報導，樺南縣人民政府辦公室公眾號「大美樺南」6日晚22：44通報：網傳黑龍江佳木斯樺南縣悅城體育館發生坍塌。當晚11月6日19時20分，樺南縣悅城健身體育館發生部分坍塌，有3人被困，當地政府和消防部門全力冒雪營救。

大陸央視新聞用戶端6日21：58消息稱：從黑龍江省佳木斯市相關部門獲悉，2023年11月6日19時40分左右，佳木斯市樺南縣悅城體育館發生部分坍塌，樓體為2層框架結構，建築面積約2000平方米，坍塌位置為西側2樓籃球區域，坍塌面積約為500平方米，經現場初步確認體育館內3人被困。消防、公安等部門全力救援。

另據《揚子晚報》紫牛新聞6日22：02報導：樺南縣人民醫院稱，已從悅城體育館坍塌事故中接收到兩名傷者。

網傳事故現場視頻顯示，發生坍塌的體育館頂部有積雪。佳木斯市氣象台11月6日17時30分曾發布暴雪紅色預警訊號：「我市6小時累計降雪量已達15毫米，降雪將持續至7日上午，過程累計降雪量可達25—35毫米，請注意防範。」

澎湃新聞報導，11月6日樺南縣人民政府官網發布消息稱，11月4日上午，樺南縣委副書記、政府縣長程顯峰主持召開樺南縣防範應對當前極端天氣工作會議。會上，程顯峰強調要充分認識當前災害性天氣給安全生產領域帶來的不利影響，密切關注天氣變化，提前分析研判，及時進行應急回應，對風險點位進行摸底排查，細化制定安全防範措施，嚴格落實責任制，確保各項防範工作有序推進。

今年7月23日，黑龍江省齊齊哈爾市第三十四中學體育館發生屋頂坍塌事故，造成11人死亡。「大美樺南」7月24日曾發布消息稱，7月24日下午，縣委副書記、政府縣長程顯峰深入學校、體育場所、水庫、文化市場、建築工地等重點領域檢查指導安全生產工作。「在新華書店和悅城廣場，程顯峰一行通過實地察看、聽取彙報等方式，詳細瞭解企業經營管理、消防設施配備、人員密集場所安全防範等情況，並到悅城廣場全民健身體育館察看安全工作落實情況。」