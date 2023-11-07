《航運股》台驊顏益財看2024 海運8字形容 投資策略轉舵

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】對於2024年海運景氣，台驊投控(2636)董事長顏益財認為，地緣政治極不穩定，將是重要的影響因素，2024年將會是「硝煙四起、充滿變數」的一年，台驊會機動性調整策略因應變化。

顏益財表示，俄烏戰爭打了快2年，現在又有以巴對抗，短期無法停止還有擴大趨勢，又會擔心這些結國家盟與西方國家對抗，對歐洲線影響會較大。

2024年最關心還是地緣政治，如果沒有辦法快速解決，未來壓力會更大，對航運市場影響多方面。顏益財提出4點看法，首先，風險不確定增加，造成航運成本增加；其次，以巴牽扯層面擴大，影響船公司航運路線，當調整航運路線，多出的成本一定會轉嫁，尤其像是貨物險等保險費用都會增加，運價就不會便宜；第3，擔心供應鏈中斷，如果煙硝四起，供應鏈中斷將影響物流；第4，不穩定對國際貿易會產生影響，貿易量波動，好壞難說，雖然戰後重建對整個貿易需求可能大幅上升，但也可能帶動原物料上漲，另外，還有政府政策的變化，像是實行貿易制裁都會衝擊經濟，所以整體而言，2024年可說是變數很大的一年。

對於運價看法，顏益財指出，2024年運價會波動，但不會大起大落。因為船公司這幾年大獲利，現金多、負債比低，而新船交船延後到2027年，因此會做財務操作，雖然本業沒辦法像疫情時候那麼好，但光是理財像是定存等，就可以就足夠支應外在變化，並可以進行控艙，像十一長假就大力度控艙，使得10月底出現一波漲價潮，11月初趕聖誕節出貨會有海轉空需求，海運運價會回跌，新年到農曆年前又可能還有一波反彈。

對於是否應該投資航運股，顏益財表示，「一張不賣、奇蹟自來」的時候已經過了，手上沒有持股可以適度加碼，大盤不好時候，會推升航運股的股價淨值比，就會成為資金避風港，而且航商會有控艙動作，穩住運價，不會有太大風險，但要波段操作而非像疫情時一樣一張不賣。