讓年輕人負擔變少 陳揆：進一步對校內宿舍補助

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對於內政部提出校內住宿舍補助，行政院是否核定，行政院長陳建仁7日證實，現在要進一步地，對於住在校內宿舍的同學也給予相關補助，希望讓年輕人能夠負擔少一點。

陳揆7日出席立法院施政報告及備詢，媒體問及內政部提出校內住宿舍補助，政院會核定支持嗎？在野批評用住宅基金無章法、選前大撒幣，怎麼看？

陳揆說，為了落實居住正義，政府推出囤房稅2.0、房地合一稅，還有社會住宅，以及房租補貼等各項措施，來減輕民眾，特別是青年學子的負擔。政府也為了要讓年輕人能夠有更好的選擇，所以對於就讀私立大專院校的學生，從明年開始就會補助（每年）3萬5千元（學雜費）；目前我們實際上對於已經在校外租房子的學生都有給予相關的房租補助，所以我們現在要進一步地，對於住在校內宿舍的同學也給予相關補助。

陳揆說，這些補助，我相信就是希望讓年輕人能夠負擔少一點，能夠更努力地來追求他自己更理想的未來生活，所以我想我們這樣做就是為了要照顧年輕人，讓年輕人能夠得到政府最好的照顧，不管在校內、校外住宿都是得到相當比例的補助。

內政部租金補貼2.0在7月上路後，引發校內住宿生是否適用補助爭議。教育部6日對此表示，經與內政部跨部會協調，目前規畫學生每月補助1,200元至1,500元，經濟弱勢學生加碼補助，金額乘以1.4倍。