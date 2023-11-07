響應政府青安政策 璟都挺青年讓你住桃園

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誠信建商璟都建設機構以優質自住宅廣獲購屋族好評，為讓年輕人有機會晉升有殼一族，於七大案推出輕鬆付款優惠，力挺青年成家。深耕桃園20多年的璟都建設機構，以誠信建商品牌、優質售後服務打動不少消費者的心，不少已購客都是跟著璟都一路從小換大、從舊換新，甚至更為下一代置產也選擇璟都。

璟都建設機構總經理高林鋒指出，其關鍵在於，璟都以企業永續經營為核心理念，認為許多人一生只買一次房子，除了保障消費者如期完工，為首購省去租金、通勤成本，真正的服務使命更是從交屋那一天開始，首創「永久保修，永續服務」，透過璟都APP永續服務，讓消費者能更有效與建商溝通，也為其於大桃園地區累積正面好評聲量。

向來最挺青年購屋的璟都建設機構，專注建構精品首購首換住宅，且符合人性化的宜居好宅，尤其獵地選址目光更精準，擅長在重劃區打造地標住宅，讓品牌嶄露頭角。高林鋒表示，公司選地原則區段的精華地段、市心位置，像是近年插旗桃園中路、大有特區、客運特區三大特區，皆擁增值可期性、建設發展性以及完善機能便利性之特色。

以客運特區五大案而言，除坐擁國道二號、機捷A15站，近期區內串連A15站的航城路已部分開通，連接青埔特區的月桃路也正在進行拓寬工程，加上國二甲線圳頭交流道也已完工，迅接台61快速道路，加上大園體育園區定案、大園國中及潮音國小陸續遷校，區域不僅四通八達，建設機能一一到位，未來前景精彩可期。

從事房地產事業超過30年的高林鋒提醒青年族群，每一回房市隨景氣波動而震盪，但工料、土地等成本不跌，房價整體趨勢向上不變，首購族應以自己買得起的區域、產品為目標，在能力可及的範圍內選擇精緻好宅。璟都也呼應政府新青安美意，同步力挺青年成家，除了推出低首付方案，也提供3年10%無息貸款，讓年輕人不必擔心存錢速度追不上房價，享受到更長線的後續增值，於買房之際兼顧生活品質。

另外，璟都建設機構自2023年11月起也加碼推出「璟都購屋季x幸福成家計畫」，由中路特區「璟都米蘭」、大有特區「璟都劍橋」、客運特區「璟都麗緻」、「璟都凱悅」、「璟都文華」、「璟都艾美」、「璟都未來城」七大案聯手，啟動璟都購屋季，推出百萬購屋金、百萬名車、百萬家電三大優惠，讓小資族、小家庭以最輕鬆的門檻一圓成家夢想。