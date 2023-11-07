100元就能買基金 第一銀行「百元奇基」輕鬆投資全球市場

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初入職場的社會新鮮人，大都希望透過投資理財逐步創造財富，但卻經常面對資金不足的難題，第一銀行針對年輕人輕鬆理財的需求，在iLEO APP重磅推出「iLEO百元奇基」基金申購功能，提供低投資門檻、結合時勢主題的基金選擇，以及將數位帳戶存款利息進行投資等服務，協助客戶養成投資習慣，並搭配優惠的申購手續費活動，一步步帶領年輕客群輕鬆理財。

「iLEO百元奇基」基金申購功能，以「簡單、創新、最懂你」的核心價值，聚焦兩大主軸功能，「主題選」結合時勢及人氣點閱的主題基金直覺挑選；「輕鬆投」搭配流暢的互動引導式對話及「利息投」、「每月投」、「每旬投」、「每日投」、「嘗試投」等投資方案，將每月數位存款帳戶的利息、或新臺幣100元起的小額資金，輕鬆投資在全球市場。

第一銀行也在年底前搭配「iLEO百元奇基」基金申購功能全新上線，加碼推出手續費優惠活動，透過「百元奇基」基金投資專區新約定申購基金成功，即可享有申購手續費單筆2折與定期(不)定額1折的優惠(申購手續費每筆最低新臺幣1元起)，讓小資族們可快速上手。

第一銀行致力於推展財富管理業務，今年勇奪第17屆財富管理銀行暨證券評鑑「最佳風控獎」第一名等六項大獎肯定。未來將續秉持「就在你左右」的理念，以及創新領航的精神，提供創新安全且最優質的全方位金融服務。