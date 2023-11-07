市場聚焦Fed官員輪番發言 台指期早盤平盤

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美國近期數據顯示經濟正在降溫後，全球股市開始反彈，市場樂觀情緒農，預估明年上半年聯準會（Fed）將開始降息，本周將有多名聯準會官員陸續發言，市場焦點轉而靜待他們對貨幣政策的意向，美股四大指數收盤漲多於跌，台指期早盤7日平盤震盪，上漲2點、暫報16,675點。

根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場認為Fed下個月維持利率不變的可能性為90.4％，低於上周五的 95.2％，但高於一周前的74.4％；2024年5月會議上，降息至少25個基點的可能性並增加至50％以上。

美國10年期美國公債殖利率周在歷經連二黑最低觸及4.47％水平後，微幅反彈回到4.6％，不過近幾周已從上月觸及的16年高點回落。本周Fed官員包括主席鮑爾、紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯，以及達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根等在內，有投票權的委員都將會針對利率政策發言。

觀察台灣期交所內的商品交易情況，金融期貨下跌7.4點，暫報1,641.4點；電子期貨上漲2.2點，暫報822.7點；半導體30期貨上漲17點，指數來到4,549點；國外指數部分，東證期貨下跌17點，來到2,348點；美國道瓊期貨下跌49點，指數暫報34,102點；美國那斯達克100期貨上漲30點，盤中報價15,215點。

元大期貨表示，美國聯準會11月議息會議按兵不動，令市場臆測升息循環已經到底，最新非農就業報告更強化連聯準會無需進一步升息的觀點，短線有利那指期貨進一步向上發展。另外，今日將公布澳洲央行利率決議，可留意澳幣期貨的行情波動。