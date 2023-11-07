陸港股整體行情需觀察資金面的邊際變化

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在大陸內資信心疲弱的大背景下，陸港股的操作難度持續提升。近期A股上漲板塊環比有所增多，惟上漲板塊仍少於下跌板塊，匯金及大央企拋出增持計劃推動階段性的金融和穩定風格重新領漲。生產者物價指數進一步回升支撐週期風格表現平穩，消費風格則依舊不振，消費電子板塊在國產手機品牌去庫存初見成效下一度引領市場，然最終在投資信心不足下，成長風格衝高回落。

成長風格亦可逐步關注大陸人形機器人的進展，端到端（N to N）神經網路模型導入人形機器人應用神經網路模型，是一種類比人類實際神經網路的數學方法，也稱為人工神經網路。它由大量的神經元相互連接而成，通過學習和訓練，能夠模擬人類大腦的思維和行為方式，解決各種複雜的問題，如圖像識別、語音辨識、自然語言處理、推薦系統等。

在神經網路模型中，每個神經元接收來自其他神經元的輸入信號，並根據這些信號產生輸出信號。每個神經元都有一個權重，表示它對輸入信號的重要性。通過調整這些權重，可以訓練神經網路模型，使其對輸入資料產生正確的輸出。

神經網路模型可以分為前向傳播和反向傳播兩個過程。在前向傳播過程中，輸入資料被傳遞到神經網路的每一層，最終產生輸出。在反向傳播過程中，根據輸出和真實值之間的誤差，對神經網路的權重進行調整，以減小誤差並提高模型的準確性。近年來，隨著深度學習技術的發展，神經網路模型在人工智慧領域取得了顯著的進展。它在電腦視覺、自然語言處理、語音辨識、遊戲AI等領域有著廣泛的應用前景。

神經網路模型相當適合應用於人形機器人，從感知到決策以致最終的控制執行，目前在感知至決策端，已嘗試融入神經網絡模型，而長期趨勢的終極目標，則是在控制端，也融合到神經網路模型中，達成全局最優解。

傳統演算方式以模塊式為主，原來模塊是分散式（每個感知層形成各自獨立小模型），但每個模型均要產生一局部最優解，但非全局最優解。此外，當執行動作越多難度越大，整體算力／算法量相當巨大參數量相當複雜，最後進行結耦，但當個別模塊產生訊息缺失，即產生累計錯誤。

而端到端的神經網絡模型，以深度學習為基礎，打通全部割裂模塊形成大模型。端到端模型是輸入影片及動作後，就可以模仿之後可能要產出的命令／動作（類似工業機器人），且可編程。透過網路模型算法大幅降低對硬體的需求進而降低成本，並讓機器人更趨於人性化，預計端到端模型將是殺手級應用。

當前北向資金仍在淨流出A股，儘管淨流出額有所減弱，但賣壓依舊較重；場內融資餘額則連續五周攀升，槓桿資金抄底意願不減。當前短期基本面利多持續兌現，9月新增社會融資超市場預期，出口及PPI降幅亦繼續收窄，9月經濟數據大都連續第二個月好轉。

此外，10月新房成交儘管仍然處於同期低位，但年降幅加速收窄且主要城市二手房成交持續出現正增長，10月經濟數據料延續向好勢頭，企業盈利改善趨勢亦將形成。流動性方面，儘管9月短期市場利率持續走高打壓市場情緒，但10月隨著季末因素消除以及中國人民銀行超量續做中期借貸便利（MLF），市場利率開始走低，宏觀流動性邊際改善。而匯金增持四大國有銀行之後，大央企亦聯手出手回購自家股票，加之槓桿資金進一步走高，股市流動性亦在逐步改善；預計整體陸港股的行情仍需觀察資金面的邊際變化。

（文／國泰投信海外投資部主管暨國泰中國內需增長基金經理人翁智信）