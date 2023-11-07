布萊迪酒廠2023全新「奧特摩 14 系列」、「黑色藝術 11.1」震撼鉅獻

源於蘇格蘭艾雷島的布萊迪酒廠 (Bruichladdich)，以大膽突破的品牌精神，延續不斷挑戰泥煤威士忌的極限品牌概念，宣佈推出嶄新的「奧特摩 Octomore 14系列」，承襲該系列特色與過往三部曲傳統，帶來三款風味與口感截然不同的全新選擇。另外始終保持著神秘色彩的布萊迪「黑色藝術 Black Art」，在全球威士忌老饕們的引頸企盼下也終於問世全新第11版，兩股來自艾雷島的黑色風暴將再度席捲全台！布萊迪更推出史無前例的威士忌桌遊活動「布萊迪大富翁 艾雷島之旅」，號召所有威士忌愛好者，一同踏上神秘的威士忌聖地，化身布萊迪酒廠經理人，展開一段有趣又刺激的艾雷島探索之旅。

人頭馬君度集團台灣分公司行銷經理葉書耘（Agnes）表示，布萊迪酒廠旗下超重泥煤單一麥芽威士忌品牌「奧特摩Octomore」，延續高度實驗性精神，藉由探索風土、泥煤值與橡木桶熟成工藝，不斷挑戰泥煤威士忌風味的極限，締造出令人驚艷的味蕾體驗，屢屢推出新作便造成市場話題與轟動，被譽為最溫柔泥煤怪獸。今年，奧特摩再度突破常規，以三種不同製程公式推出全新「奧特摩 Octomore 14 系列」三部曲，不僅完美體現艾雷島的風土魅力，更展示超乎想像的超重泥煤威士忌風格的多樣性。「奧特摩14.1」嚴選初次填充的美國橡木桶熟成，於艾雷島歷時5年熟成，初聞，煙燻香草與焦糖香氣撲鼻而來，入口後清新柑橘、太妃糖與炭烤咖啡豆的味道在舌尖上綻放，緊接而來的煙燻泥煤、香草、青蘋果、椰子與杏仁片風味繚繞餘口，展現出酒體曼妙的平衡感。「奧特摩14.2」強調歐洲橡木桶熟成工藝，採用與奧特摩14.1相同的蘇格蘭大麥與泥煤值，並以Amarone紅酒桶與Oloroso雪莉桶賦予酒液更多元豐富的風格，讓經典重泥煤煙燻風味完美揉合深紅色果實芬芳及辛香料香氣，創造出截然不同的味蕾感受。「奧特摩14.3」被譽為奧特摩中的奧特摩，100%使用艾雷島上奧特摩農場種植大麥蒸餾而成，使用初次填充的美國橡木桶與次填葡萄酒桶熟成，泥煤值高達214.2ppm，為該三部曲的泥煤值之首，亦是奧特摩史上第三高泥煤值的酒款，輕嘗一口便令人齒頰留香，流連忘返。

另外受到威迷期盼、全球限量發行的「黑色藝術 Black Art 11.1」也終於現身，延續該系列一貫神秘色彩，調和配方與使用桶型始終未曾公開，世上僅有首席調酒師 Adam Hannett一人知曉，給予品鑑者更多的探索與體驗空間，亦展現單憑風味與口感便能征服威士忌老饕與藏家們的信心。揭開「黑色藝術 11.1」的神秘面紗，全程於艾雷島歷經陳年24年，宛若深紅寶石般散發光澤的紅褐色酒液，帶有風乾水果、柑橘皮，及乾燥玫瑰的香氣，口感滑順細膩，交互堆疊的煙燻皮革及乾燥花果風味激盪出迷人豐富的味蕾層次，尾韻則以淡淡海綿蛋糕與蜂蜜香甜收尾。「黑色藝術11.1」誠如其名神祕又極具魅力，是布萊迪酒廠為艾雷島向全球威士忌迷獻上的一場極致風土演出。

年度必搶款，全球限量「布萊迪黑色藝術11.1 (Bruichladdich Black Art 11.1)」，紅褐色的酒液神秘配方獨具魅力。風乾水果，柑橘皮，乾燥玫瑰，香甜的芒果香氣，帶來大麥香甜，淡淡的皮革味，乾燥花果，太妃糖，椰子香氣的口感，尾韻滑順且淡淡的海綿蛋糕與蜂蜜於口中繚繞不去。陳年：24年、酒精濃度：44.2%，建議售價：14,280元。圖/人頭馬君度提供

布萊迪也為台灣酒迷們帶來史無前例的威士忌品酩體驗「布萊迪大富翁 艾雷島之旅」桌遊，一同深度探索布萊迪系列傑作。攤開「布萊迪大富翁 艾雷島之旅」地圖，等同解密艾雷島威士忌及其風土，當骰子擲出的那刻，一場激烈的策略贏家爭霸賽即刻展開。與一般大富翁不同的是，遊戲版圖由艾雷島及威士忌製成元素所組成，以大麥、蒸餾器、酒桶、泥煤為基礎拓展手中的籌碼，不同契作農地化作地契，令人膽戰心驚的「機會」與「命運」，還有挾帶威士忌測驗的「知識王」挑戰，玩家的每一步都與布萊迪酒廠及艾雷島風土息息相關，僅有群策群力及運氣十足的團隊才能獲得最終「布萊迪大富翁」的冠軍頭銜。遊戲中，玩家將組隊化身布萊迪酒廠經理團隊，蒐集不同製酒材料元素，製造出各式別具特色的布萊迪威士忌酒款，每造出一款，便能全隊品酩該酒款，單場次最多可一次品酩6~10款來自布萊迪酒廠旗下：布萊迪 Bruichladdich、波夏 Port Charlotte，及奧特摩 Octomore 三個品牌的酒款，甚至幸運的玩家還有機會品酩到神祕限量酒款及獲得限量贈禮。對於高階威迷而言，玩得既過癮又饒富興味，對初階者來說，能以遊戲的方式無痛進入威士忌的世界，玩完一輪彷彿進行了一趟艾雷島巡禮，不僅完整品鑑到布萊迪酒廠旗下全產品線外，還能在遊戲中習得威士忌知識，感受來自艾雷島的風土餽贈，體認布萊迪酒廠不懼挑戰傳統，只專注突破自我的品牌精神。

詳細資料請上：https://link.belledebrillet.com/uf7FV 查詢

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