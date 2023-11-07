錠嵂「毛小孩X鵲寶公益劇團童樂會」感動台中傳遞幸福、溫暖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

紅鼻子鵲寶公益劇團首度與全國動物醫院和樂思劇團日前攜手舉辦了一場充滿童趣的藝文饗宴「毛毛馬戲團」，透過戲劇的力量深化生命教育，教導孩子尊重、善待和陪伴生命，培育他們成為「寵物好主人」，以負責的態度照顧動物朋友。此次活動不僅包括小獸醫體驗活動，還有貓狗趣味競賽，為孩子們提供了一個充滿樂趣和生命教育藝文體驗。

基金會18年來連續十屆皆獲得保險卓越獎，2023年錠嵂再次入圍「公益關懷專案企畫卓越獎」並獲得銀質獎的殊榮。錠嵂藍鵲社會福利基金會李淑芬董事長表示，獲獎是持續精進的動力!錠嵂推動「紅鼻子鵲寶公益劇團」已邁向第九年，透過專業表演及活動，著重陪伴、關懷社福兒童，陪伴超過4,500位兒福單位小朋友，邀請了上萬名的大小朋友觀賞劇場表演。這些戶外活動不僅為孩子們帶來歡笑和啟發，還賦予他們勇氣面對未來，呼籲更多人一同投入兒童福利，共同為下一代的幸福努力。

另外邀約來自在地社福團體「罕見疾病基金會」的大、小朋友與家庭們齊聚台中美術園道商圈，共同參與活動，觀看表演，DIY製作愛心小物，還有罕見職人家屬手工拼布和病友繪畫文創品義賣活動，現場民眾用行動支持鼓勵，幫助他們更好地實現自立生活的目標。

紅鼻子鵲寶公益劇團是由錠嵂保險經紀人的同仁自發性擔任表演志工，活動前特意舉辦戲劇課程，團長林家巧目前擔任國美小丑協國際指導(Clowns of America International)，在課程過程中帶入世界小丑的豐富面貌；丑劇是一種獨特的藝術形式，蘊含放下自我服務他人的精神，藉由戲劇與陪伴的力量促進社會的正向循環。

劇團成員致力於學習紅鼻子精神，積極參與公益活動，近年來面對疫情的挑戰，紅鼻子鵲寶公益劇團堅守著「愛與陪伴」的使命，不僅將表演巡迴到偏鄉地區的社福團體，更通過製作精華影片讓陪伴更及時，使更多孩子能夠享受到快樂的笑容。

「毛小孩X鵲寶公益劇團童樂會」的成功舉辦，不僅將生命教育傳遞給下一代，還體現了愛與陪伴的真諦。這個活動將持續以寓教於樂的方式，繼續為社區和兒童福利盡一份心力，帶來幸福的笑容點亮更多人的心靈。