世界睡眠大會World Sleep　安克生醫表現大獲好評

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安克生醫(4188)日前參加世界睡眠大會World Sleep 2023，向全球展示公司研發上市的超音波智慧睡眠檢測創新醫材安克呼止偵® (AmCad UO®)，更獲邀於大會中進行Keynote Speech主題演說，證實該智慧醫材的有效性，同時展示更多的臨床應用，吸引上百名世界各國專科醫師與專家，前來進行更深入的了解，有助於後續各國代理商的合作。

美國史丹佛睡眠中心Dr. Stanley Liu醫師，在該大會進行Keynote Speech主題演說，分享與安克生醫的研究成果。圖／業者提供

全球睡眠領域最大盛會世界睡眠大會(World Sleep 2023)剛於巴西里約熱內盧圓滿落幕，安克生醫此次收穫豐盛，攜手合作對象美國史丹佛睡眠中心，發表三篇雙方合作的研究成果，包括今年獲登於全球耳鼻喉科排名第一的醫學期刊《JAMA Otolaryngology》的論文。

其中，負責美國史丹佛臨床研究的睡眠中心醫師Dr. Stanley Liu，獲邀在大會最盛大的Keynote Speech進行主題演說，證實安克生醫的超音波智慧睡眠檢測，能快速且準確地完成阻塞型睡眠呼吸中止症篩檢OSA，不須至睡眠中心睡一晚，免過夜、10分鐘即可完成檢測，且透過比對睡眠中心的檢測結果，準確率超過9成。

另一項發表的研究成果，是同樣使用該智慧醫材，透過超音波掃描過程中所獲得的上呼吸道影像結果，能提供醫師作為後續治療OSA的評估，包括評估止鼾牙套與CPAP陽壓呼吸器的適配性，減少花了錢卻效果不彰，同時耽誤治療時間，進而提升因OSA引發的共病機率等情形。

安克生醫的發表結果獲得全場矚目，也吸引上百名來自拉丁美洲、北美和巴西等國的醫師與專家，對該項智慧醫材表達濃厚興趣；安克生醫李伊俐總經理表示，安克生醫的超音波智慧睡眠檢測已獲美FDA、歐盟CE、台灣TFDA等上市許可，此次於World Sleep豐碩的成果，也有助於後續各國代理商的合作。

李伊俐總經理進一步強調，安克生醫近期更通過歐盟MDR核准，展現強大的公司與產品實力，也將持續攜手全球頂尖醫療機構進行上市後研究，將其應用於後續的治療評估，擴大產品應用以提升產品價值，全方位掌握睡眠呼吸領域商機。

國內方面，目前包括好心肝診所、中國附醫、哈佛健診、哈佛健診富盈診所，均已引進超音波智慧睡眠檢測，透過及早檢查，早期發現與治療，降低相關疾病風險。

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