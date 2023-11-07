統一攜手ESG牧場推永續蛋品 一顆17.5元

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在永續浪潮下，台灣最大食品廠與零售商統一（1216）企業7日宣布，整合飼料營養專業、通路資源，與ESG認證的綠璽牧場聯手合作，共同推動永續蛋品。首波將於全台7-ELEVEN推出「綠璽牧場永續動福平飼蛋」，讓消費者可以更快速、便利地享用到職人嚴選精品級鮮蛋，支持母雞快樂生活、實踐永續餐桌。

統一飼料採取與優秀牧場夥伴垂直聯盟的策略，以營養專業協助綠璽牧場在動物福利與環保永續的實踐。

「綠璽牧場」是以科技打造與環境共好的平飼牧場，榮獲動物福利標章及CAS優良農產品驗證。全場從建材到設備採用綠色智能空間規劃，達到隔熱節能與綠能發電的雙重優點。場內依母雞天性結合畜牧科技，打造智能水簾式平飼場域，提供母雞寬廣舒適的活動空間與沙池；良好的通風讓雞糞在場內乾燥沙質化、有機廢棄物直接在場內化製處理，可再製成天然的再生肥料。此外，污水處理系統生成再生水，可灌溉場內綠籬、滋養土地，實踐循環經濟的低廢棄物、低汙染。

統一指出，作為綠璽牧場重要的永續夥伴，透過統一飼料與牧場獸醫師合作，提供客製化的營養專業服務，針對高活動量的平飼母雞設計一日四餐的專屬配方；以食品級植物油製作出天然穀物的全素飼料，符合母雞的營養需求，全程採用獨立的素食飼料生產線及專用運輸車，嚴格控管以避免動物性蛋白的交叉污染。無添加抗生素、無人工色素，同時添加植物營養精華，保護雞隻腸胃道功能，充足的營養能讓蛋殼厚實，蛋黃濃郁香甜，即日起在全台7-ELEVEN搶鮮上市，每盒6入105元，一顆17.5元相較市面洗選蛋高貴。