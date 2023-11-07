眾福全系列圓形智慧儀表，前進義大利米蘭國際機車展

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眾福科技於7日至12日參加義大利米蘭國際機車展(EICMA)，展示一系列圓形智慧儀表，不僅在外型設計上滿足時尚視覺，更是透過戶外嚴苛環境的實戰經驗，可以厚手套觸控、廣視角讀取等，兼顧騎乘自由與安全。

眾福致力於戶外車輛應用拓展，運用多年戶外強固儀表研發經驗及製造實績，因應電動車時代的潮流，推動一系列車用智慧儀表，可用於多元電動車：如E-Bike(電動輔助自行車)、E-Scooter(電動輕型車、電動機車)以及E-motorcycle(電動重型機車)。

根據市調機構Allied Market Research調查，摩托車的資訊娛樂系統和多資訊顯示器將逐步普及，以提高騎士的騎乘體驗、效率和安全優勢，推動全球摩托車儀表板市場的發展，預計2022至2027的銷售金額可增加2.1億美元，年複合成長率（CAGR）約3.23 ％。

眾福指出，藉由累積特殊戶外應用面板的豐富經驗，能了解騎士對於儀表的需求，包括高亮度、高對比、抗刮、抗震、抗反射、抗腐蝕、防水、防塵、及廣溫、廣視角等各種特殊需求。

眾福將原矩形設計縮減為兩個圓型儀表，展現超現代設計概念，功能方面，包括採用高亮度液晶顯示螢幕，在太陽強光下可輕鬆判讀資訊、支援騎士穿戴厚手套時方便觸控、耐受戶外日曬雨淋情境、提高騎士觀看儀表角度可減少視線偏移等，不僅滿足在戶外騎乘時對儀表的要求，同時提供騎士所需的安全，確保騎乘便利。