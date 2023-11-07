《國際產業》日工會仙拚仙 會員福利誰能更好？

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】包含多種行業的日本規模最大產業工會團體UA Zensen表示，將在明年春天正式開始的薪資談判中，以受薪階級的全部薪水多加6%為最低目標，另外，基本工資也希望能加薪4%。

日本每年在春季左右會舉行春鬥活動，在春鬥這段時間，日本勞方可以跟資方公開提出加薪、增加工作福利與改善上班環境等需求，然後雙方代表再進行實質協商。

事實上，下個年度的春鬥事前作業，已於6日揭開序幕，在蒐集以及彙整來自四面八方的意見後，明年元月下旬會先告一段落。之後，日本大型企業將在2024年3月各自提出新財年的員工薪資規畫。

今年，可說是日本勞工獲得重大勝利的一年，因為不少上班族都拿到30年以來最高加薪幅度。自上世紀80年代末，90年代初的泡沫經濟後，大部分的日本員工幾乎已經忘了加薪這個名詞，因為薪水都沒增加過。

UA Zensen代表指出，已下定要幫員工爭取加薪的決心，目的要讓工會成員都加到薪水，加6%只是基本的入門標準而已。UA Zensen預定在12月6日正式提出加薪計畫，並於2024年元月23日決定要談判的要求，緊接著在3月中旬結束與各大日企的春鬥活動。

根據統計，UA Zensen旗下約有2,291個大小工會，分別代表服務業、紡織業、醫療業等，甚至非正職人員也可以加入此勞工團體。由於來自各行各業的成員達180萬名，目前也是日本最大的產業界工會。

若UA Zensen明年可再幫自己成員加薪6%的話，將是連續第2年都超過日本另一個超大型工會Rengo的訴求。10月份時，Rengo曾公開呼籲，明年資方應該至少要幫勞方加薪5%才對。

相較於結合其它勞工團體於2012年新成立的UA Zensen工會，Rengo更早在1989年就設立，目前宣稱有成員700萬人。其實UA Zensen算是附屬在Rengo旗下的一個工會組織，兩者都為自己成員爭取福利，也算是有競合的關係。