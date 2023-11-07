《半導體》聯發科出手就見效 達發強漲

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【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)出手護金雞！聯發科決議透過旭達，將達發(6526)持股67%增加到70%，達發今(7)日開出慶祝行情，股價開高走高，大漲約5.5%，最高站上454.4元。

達發挾聯發科金雞光環，在10月19日以434.84元掛牌上市，但股價表現似乎不如市場預期，故聯發科決議，透過旗下旭達取得達發股票做為長期投資，強調看好達發長期發展，考量達發為集團布局的重要一環，擬將集團持股從67%增加到70%。

達發第三季營收為38.43億元，季增加9.3%、年減少17.54%；單季稅後純益4.25億元，季增加55.68%、年減少36.22%；每股盈餘 2.92元。單季毛利率47.81%，季增加3.9個百分點、年減少1.58個百分點。

達發營運主要分為兩大區塊，即有線以及無線通訊。在有線通訊業務上，隨著全球持續力拚網路基礎建設，對GPON ONU需求增加，達發已切入印度最大寬頻網路營運商，成為2024年成長動能來源。在無線通訊方面，TWS(真無線藍芽)耳機庫存已降至合理的水位，北美、歐洲潮牌客戶將在明年陸續推出新機。法人也看好，明年隨著客戶恢復拉貨動能回溫，達發2024年營收成長上看逾1成，全年獲利更有機會逼近一個股本。