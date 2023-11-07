只有更狂 「達麗未來市」辦活動直接把熱氣球搬到接待中心

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許多建案為吸引人氣假日舉辦特色活動，在高雄新市鎮就有建案直接把熱氣球搬到接待中心旁，並加上園遊會、街頭表演等精彩活動，吸引上千位家長帶著小朋友們一起樂翻天，共同歡度寓教於樂美好假日時光。

達麗建設在高雄橋頭新市鎮特區推出「達麗未來市」大樓預售建案，為回饋賞屋客寵粉無極限，幾乎每個月都會推出假日主題活動，像是先前就曾舉辦樂天女孩見面會、達麗水樂園、超級夜總會、中秋烤肉派對，都吸引滿滿人潮參與，為讓消費者擁有難忘體驗。

業者於上周末在橋頭區經武路接待中心旁舉辦「熱氣球嘉年華」，不僅開放搭乘賞屋民眾免費搭乘熱氣球與球皮踏浪體驗，現場還有文青歌手舞台表演現場、達人創意氣球、泡泡秀精彩演出，嗨翻全場，以及品味特色美食餐車市集，好吃又好玩豪華大陣仗，吸引上千位民眾一同樂參與擠滿現場，一起歡度精彩假日時光。

「達麗未來市」專案經理表示，為讓消費者能歡度假日時光，舉辦市區難得一見的熱氣球嘉年華活動，讓民眾不僅可以賞屋也可以帶著小朋友們同樂，同時感受「達麗未來市」優質周邊環境，鄰近捷運紅線青埔站、高雄最大都會公園與開發中的橋科園區，吸引市區首購與科技新貴客層進場持續，買氣熱度持續。

上市建商達麗建設歷年來於高雄橋頭新市鎮特區推出多個口碑建案，從全民萬歲、漾City到「達麗未來市」，未來也將持續深耕新市鎮特區，推出符合市場趨勢與消費者期待的優質建案。