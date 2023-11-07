蔡正華｜政策股果然大漲 觀察台股月K能否出現日出訊號

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隨著市場預期美Fed升息週期已近尾聲，最快可能2024年就會降息，美股止穩反彈，台股也走出破底翻。10/31日剛創下15975點的新低，11/6日最高就來到16720點，短短5日內大漲超過700點。

短線上，隨著多方相繼拉出了日級別日出訊號，週級別日出訊號後，本週行情準備挑戰10月高點16825點，目前行情與該位置的距離已收斂。

後續觀察本月能否一舉越過該處且站穩，讓月級別也出現日出訊號，若能在月底收盤時越過且站穩，則往年一波到農曆年前的多頭行情就值得期待。

近期日本玻纖布龍頭大廠日東紡上調了全財年的獲利展望，看好AI帶來的需求，其股價單日大漲逾15%，激勵了相關的富喬、日東紡旗下的建榮等股價走強，當然台玻也切入電子級玻纖布，先前已通過台光電驗證，現正持續提升電子級玻纖布等高附加價值產品生產比重，可持續追蹤。

當前的AI伺服器供應鏈，隨著股價普遍經過修正，只要業績能傳出正面訊息，股價普遍也有反彈出現，如散熱的建準在佈局AI伺服器液冷散熱有成下，股價就反彈。

反之，如伺服器代工的技嘉，儘管第3季毛利率優於預期，但在其當季營業費用季增80%，高過市場預期，明顯侵蝕獲利下，買盤對其態度保守，股價就漲不太動。

看好的政策概念股果然接棒演出，生技、觀光、碳權等三大政策族群陸續出現賺錢效應。隨著黴漿菌感染潮來襲，加上流感與呼吸道等疾病的旺季即將到來，市場對於抗生素需求看增，相關的太景、松瑞藥持續大漲。

而新藥研發的基亞、東生華、美時、智擎、藥華藥、保瑞等在買盤進駐下，股價也震盪走高。隨著陸客團來台可望重新開放，兩岸旅遊逐步鬆綁，加上國際旅展業績旺，觀光旅遊股走強，如旅行社的山富、雄獅，鳳凰、五福等紛紛大漲，飯店的雲品、富野、亞都、老爺知等股價也走高，可持續留意。

至於碳權股，隨著台灣碳交所預計11月底前啟動國際碳權交易平台開戶作業，加上歐美開始徵收碳相關稅，碳權議題的重要性提升，能協助「碳盤查」的資訊服務股，後續營運可期，如叡揚資訊、倍力、邁達特等股價全面走高，凌群更攻上漲停，後續的轉機性可持續留意、

※本資料由摩爾投顧分析師蔡正華提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。