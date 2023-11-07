AI大浪到！廣達等10家撿到槍 郭明錤：這美PC巨擘追單200％

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【旺得富理財網 李宗莉】企業對AI伺服器需求增溫，知名分析師郭明錤透露，美國PC大廠Dell（戴爾）的伺服器出貨量，預計明（2024）年恢復顯著成長，除伺服器總出貨量年增15%，更要求機殼、主板SMT等2類零組件供應商擴產200%，由於光寶科、台達電、廣達、緯創、和碩等10家，都是Dell的主要供應鏈，後續追加訂單的挹注空間可期。

天風國際證券分析師郭明錤昨（6）日指出，根據最新供應鏈調查顯示，企業對AI伺服器需求高於預期，Dell已要求產能瓶頸的AI伺服器零組件，包括機殼、主板SMT等大幅擴產約200%，以滿足企業客戶未來需求。

郭明錤表示，企業客戶建置AI伺服器，但不全然都會採用雲端AI主機代管，關鍵考量在於易於管理、資料安全、與企業既有IT系統整合的客製化需求等因素。

他也分析，Dell之所以能在企業市場取得優於預期的AI伺服器訂單，原因包括領先競爭對手推出採用輝達AI晶片的PowerEdge伺服器，以及與Meta合作，支援企業客戶部署Llama 2 AI模型。

部署AI伺服器的同時，亦有利於推升傳統伺服器需求，主因為需升級傳統伺服器以運作AI應用，與AI伺服器會提高傳統伺服器利用率，且因AI晶片供應受限，預估Dell今年的AI伺服器出貨量約為1~1.5萬台，但也不排除更少。

但到2024年，出貨量將大增到2.5~3萬台或更多，在AI伺服器帶動下，Dell傳統伺服器出貨也將成長，預計2024年伺服器的總出貨量將恢復成長，年成長上看15%，遠高於今年的年減10%。

戴爾本周一上漲3.54%至71.97美元，年初迄今已大漲超過75%，由於光寶科、台達電、鴻海、仁寶、廣達、可成、緯創、順達、和碩、新普等10家台廠，均是其主要供應鏈，明年業績的想像空間大增。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。