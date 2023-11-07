何立峰：香港應往三方向發展金融業務

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

第二屆國際金融領袖投資峰會7日正式展開，大陸國務院副總理何立峰透過視訊參與。何立峰表示，陸港兩地將持續完善金融互聯互通，又指香港應該往三個方向發展金融業務，並重申大陸政府支持香港保持國際化，未來仍會是大陸金融改革的試驗田。

港媒am730報導，何立峰在峰會透過視訊致詞時指出，香港作為大陸最大外資來源地及對外投資目的地，是大陸企業境外投融資的首選管道，是大陸金融市場對外開放的試驗田，是推進粵港澳大灣區建設、高品質共建一帶一路的重要平台，也是人民幣國際化的重要基地，和加強國際金融合作的重要支柱。

何立峰表示，大陸政府支持香港在促進跨境貿易投資便利化，擴大金融業對外開放等方面先行先試，持續完善優化大陸和香港金融互聯互通機制，進一步暢通投融資管道，強化離岸人民幣業務的樞紐功能。增強國際資產管理中心的功能，保持國際化的特色，並打造亞太區域金融科技樞紐和亞洲綠色金融中心，不斷完善與提升香港國際金融中心的功能。

何立峰又指，香港應該往三個方向發展金融業務，包括加強金融基建以進一步提升影響力，發展更多跨境投融資業務和離岸人民幣中心。同時，保持國際金融中心特色，拓展更大「朋友圈」。也要主動適應市場變化，融合大陸發展大局。