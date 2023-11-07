嘉義新案「高鐵科技城」吸買氣 買房訂簽18萬起

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嘉義高鐵特區建案「高鐵國際城」一期造鎮社區，嘉義手作造鎮規劃，吸引上千人賞屋朝聖熱潮，更創下6百多戶住宅一年多內完銷高人氣佳績，清景麟建築團隊與泰嘉開發再次聯手推出第二期「高鐵科技城」2-3房，再次席捲嘉義高鐵特區，更祭出訂簽18萬起購屋優惠方案，加倍刺激增買氣。

近年來嘉義積極推動產業轉型，以農工大縣為契機，導向工業4.0與物聯網科技發展，嘉義縣豐沛土地資源，尚有7千餘公頃台糖土地可供開發，縣內產業園區開發皆採低汙染、低耗能、低耗水與高產值等三低一高原則，並以創新技術升級為開發導向，接軌國際科技發展，實現產業轉型，吸引北漂族回嘉就業。

嘉義縣向中央爭取無人機產業成為5+2國家戰略性產業，匯集44個產官學研單位進駐亞洲無人機AI創新應用研發中心，中科院同時開發民雄航太園區，挹注無人機航太研發技術，帶動整合民間廠商推動新創研發、生產製造、測試驗證、推廣應用與人才培育一條龍。

落實「嘉科上線，嘉義起飛」的願景，嘉義縣府積極向中央爭取「嘉義科學園區」設立，將引進精準健康、智慧農業及智慧載具等產業進駐，園區開發面積88公頃，預定投入經費86億多元，預計整體將於2029年完成，年產值將達380億元，並創造近6千個就業機會，帶動嘉義縣產業起飛。

除了「嘉義科學園區」、「亞洲無人機AI創新應用研發中心」、「民雄無人機航太園區」外，「馬稠後產業園區」與「大埔美精密機械園區」串連完整科技與精密產業鏈，嘉義縣豐沛發展能量將以新興科技助攻台灣接軌世界行列。看好產業帶動經濟發展，高雄優質建商清景麟建築團隊與泰嘉開發持續加碼買進嘉義土地，新案「高鐵科技城」座落嘉義高鐵站前優勢地段，吸引不少購屋、置產族預約賞屋。

「高鐵科技城」全案基地面積高達4,731坪造鎮規模，規劃地上15樓、地下3樓、2-3房住宅大樓。主打700坪花園、泳池會館公設，全社區電動汽車位，基地位置三面臨路，大尺度退縮開放人行空間，達到開闊棟距視野。更邀請國內外獲獎無數的「Q-LAB曾永信建築師事務所」設計操刀，從外在環境、公設到居家格局，由外至內提供居住者美感與好感生活享受，深耕嘉義的清景麟建築團隊屢獲國際建築大獎，以美學改變嘉義天際線，打造嘉義高鐵站前地標。