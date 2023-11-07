季辛格：AI PC是重要轉捩點 宏碁華碩是客戶

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英特爾（Intel）今天舉辦「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」，執行長季辛格（Pat Gelsinger）親自來台演講，他表示AI PC將是PC產業的重要轉捩點，宏碁及華碩是英特爾AI PC的客戶。

季辛格在論壇開始前即現身會場，熱情與客戶、生態系夥伴打招呼。包括宏碁董事長陳俊聖、廣達副董事長梁次震等皆出席。

季辛格演說指出，目前正進入人工智慧（AI）革命，未來AI將無所不在，包括資料中心及雲端，即將迎來「矽經濟」，將有新的創新，並導入新應用，耗電更小、運算力更大。

他預期，在半導體的驅動下，所有設備可望成長4倍，且會與生活緊密結合，半導體在日常生活將越來越重要。目前全球約有65%的人口可以使用網路，未來10年將有90%的人口可以上網。

季辛格表示，除有更大頻寬及連接範圍，低延遲傳輸，AI也可以不斷擴充運算能力，並有更多傳感器、感應器。目前是AI PC重要時刻，也是PC產業重要轉捩點。

季辛格宣布，Meteor Lake處理器將於12月14日推出，宏碁及華碩是英特爾AI PC的客戶。他並預告，英特爾後續還將推出Lunar Lake和Panther Lake處理器。（編輯：張均懋）1121107