高股息月月配ETF 明天起第3檔參戰 選股邏輯差異大破解

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【旺得富理財網 王順泉】台股首檔月配高股息ETF復華台灣科技優息(00929)，掛牌5個多月以來掀起旋風，創下150天規模突破1,000億的歷史紀錄，也讓「月配息」成為當紅炸子雞。

本月初陸續有2檔月配高股息ETF掛牌上市，中信成長高股息(00934)在11月1日掛牌以來，5個交易日已上漲超過4%。另一檔台新臺灣永續高息中小型(00936)將於明天(8日)掛牌，表現備受市場矚目。

明天00936上市後，再加上00929、00934，台股月配高股息ETF將有3檔。專家表示，這3檔ETF並非純粹訴求高股息，還加入ROE、波動度、配息穩定度、獲利成長等諸多評量標準。00929選股5大指標著重穩定度，00934納入成長因子，00936則強調中小型股的規模因子。

由於這3檔月配高股息ETF發行價都是15元，6月初上市的00929目前股價在17.6元左右。3檔都是「1字頭」，就算3檔各買1張，總金額也花不到5萬元。

00934成分股有50檔，1年調整2次，最特別的是，2次調整成分股採取的因子權重不同，在4月除權息旺季來臨前，加重股息因子以獲取高殖利率；在9月除權息季結束後，則加重成長因子，賺取資本利得。此外，2次定審都包含30%比重的品質因子，納入ROE、EPS評量。

00936台新臺灣永續高息中小型成分股30檔，選股排除市值前50名的大型股，且須為「台灣永續評鑑」評等為BBB級以上之公司、近2年ROE須為正數。依股利進行排序，特別的是，除殖利率外，還納入股利總額評量。每年6、12月進行2次成分股定期審核。

00929自掛牌以來股價表現穩健，連續5個月配息0.11元，殖利率穩在7%以上，吸引資金湧入，經理人許忠成表示，00929追蹤指數是由臺灣指數公司編撰的特選臺灣科技優息指數，雖然成分股集中在電子產業，但透過機制篩選兼顧股息殖利率與獲利穩定性，可多元掌握台股主流趨勢電子成長題材，將是存股族不可或缺的配置標的。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。