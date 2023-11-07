今年最後一波！00692、00900幫你清空雙11購物車

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雙11購物節又要來了，與其比價哪家購物平台最優惠，不如就買本月要除息的00692及00900，在11／15前買進就可以現領購物金，讓00692、00900幫你清空雙11購物車。

富邦投信11／1公布今年最後一次台股ETF配息金額，「真」市值型配息王00692富邦公司治理本次每單位預計配發1.062元，高股息老朋友00900富邦特選高股息30預計配0.224元，兩者以收益評價日10／31的收盤價換算，年化配息率分別為7％及7.21％。

台股8月中下旬以來震盪走弱，10／31還一度跌破萬六關卡，可能有機會往下尋找年線支撐，但明年1月台灣總統大選在即，預計大盤短線有撐，若投資人正處於不知如何選股、對後市看法相對保守，也可直接參與本次配息，先落袋為安。

00692為老牌市值型ETF，過去兩年配息率5.4％、6.94％皆媲美高股息ETF，是內行人才知道的『真』市值型配息王，00692從發行以來，累積不少資本利得，考量客戶投資偏好的轉變以及適時回饋資本利得給投資人，本次配發金額增加，年化配息率有7％，並且除了息收之外，00692績效在市值型中更是名列前茅，不論是今年以來、3年及5年報酬皆勝過0050。經歷過空頭的00692，績效經得起檢視，喜歡市值型ETF的投資朋友不要錯過這個既能享有市值型成長，又可領高股息的機會。

00900則為百億高股息ETF中唯一一檔100％配發股息的高股息ETF，沒有左手換右手、拿自己的錢配給自己的問題，領的每一分錢都來自投資公司的股利，如果對收益平準金還有疑慮，不妨考慮00900。

有網友還發現一個小撇步更能精打細算！富邦投信官網已開通ETF配息帳號線上變更功能，建議有投資富邦旗下ETF投資人，可將ETF配息入帳銀行調整成和該ETF保管銀行相同，就可以省下每次配息的轉帳匯費，長期累積下來也是一筆不小的錢。