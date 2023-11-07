《基金》高息ETF＋1 00936明掛牌 結合2大優勢

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【時報記者任珮云台北報導】台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，截至2023年9月底，台股ETF總規模超過1.17兆，其中又以高股息產品最受投資人青睞，規模已超過新台幣6,000億元，高股息讓投資人可以享受每年、每季、甚至每月領到一筆被動收入的現金流，可以彈性調配資金，因此高股息ETF深受投資人青睞。

而高息股若結合「中小」、「永續」二大優勢，可望創造更佳的股利率水準，據臺灣指數公司統計回測資料顯示，臺灣永續高息中小型股指數近三年（2020~2022）每年股利率水準皆勝過MSCI臺灣ESG永續高股息精選指數及臺灣加權股價指數，平均平均股利率回測數據高達6.8%。台新臺灣永續高息中小型ETF基金(00936)將於11/8掛牌上市，也是台股中第17檔的高息ETF，並且也是月配型的ETF，最快明年1月後開始配息。

00936前10大成分股包括：聚陽（1477）、啟碁（6285）、中美晶（5483）、東陽（1319）、京元電子（2449）、群光（2385）、豐泰（9910）、台勝科（3532）、瑞儀（6176）、臻鼎-KY（4958）。

黃鈺民表示，「台新臺灣永續高息中小型ETF基金」追蹤「臺灣永續高息中小型股指數」，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳，且在特定題材發酵下，具備龐大的超額報酬潛力，中長期股價爆發力強，若投資組合加入中小型股，成長動能更強大。另外，「永續」不僅是企業參與社會的責任，也是投資者對企業的檢核表，ESG的行動與分數，能夠顯示出企業的永續經營及財務表現，因此，具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健，在基本面的支撐下，長期配股能力較佳。

黃鈺民指出，各產業已歷經長時間庫存消化，庫存水位皆已恢復至健康水位，營運谷底已過，靜待終端需求回升，法人預估整體上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉，2024年獲利可望回雙位數成長。雖然台股後市仍不看淡，但在上半年波段漲多，以及對2023年經濟衰退恐懼下，預期短線波動度大增，操作上可聚焦在高股息股，提升下檔支撐力及降低波動度，同時聚焦中小股的高成長優勢，逢低布局，以掌握後市的爆發力漲升行情。